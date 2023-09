Gia hạn, miễn giảm thuế, phí - “liều thuốc” hỗ trợ doanh nghiệp "hồi sức"

Kinh tế Việt Nam có những tín hiệu đáng mừng TS. Nguyễn Đình Chiến cho hay, bối cảnh thế giới đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tổng cầu suy giảm. Chính sách tiền tệ thắt chặt. Nợ công thế giới gia tăng. Bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu… ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, với những chính sách hỗ trợ DN, người dân và nền kinh tế của Việt Nam, kinh tế nước ta vẫn có các tín hiệu đáng mừng. Theo các số liệu thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm là 3,72% và con số này trong tháng 7, tháng 8 đã có sự gia tăng. Theo đánh giá của Ngân hàng UOB Singapor, dự kiến GDP quý III/2023 của Việt Nam sẽ tăng ở mức 5,6% so với cùng kỳ. Đây có thể coi là những con số rất ấn tượng trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới hiện nay. Mặc dù vậy, so với mục tiêu đề ra của năm 2023 là 6,5%, mức tăng trưởng nói trên của các giai đoạn vẫn khó để đạt được khi những tháng cuối năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, trong 8 tháng năm 2023, số DN thành lập mới là 103,7 nghìn DN, mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng từ trước đến nay, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022. Trong các lĩnh vực hoạt động của DN, lĩnh vực sản xuất đã duy trì mức tăng trưởng ở cả 3 khu vực, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục đóng vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế; sản xuất công nghiệp có xu hướng tích cực hơn khi từ tháng 5/2023 trở lại đây liên tục tăng trưởng dương với mức tăng tháng sau tăng cao hơn tháng trước. Về lĩnh vực bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, trong 8 tháng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.