Các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, tiền thuê đất đã đạt 1,1 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Tính đến hết tháng 8/2025, các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đã đạt 1,1 triệu tỷ đồng. Việt Nam nằm trong top 20 nền kinh tế thu hút FDI nhiều nhất thế giới.

Đây là một số thông tin, số liệu được Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết trong báo cáo tổng hợp góp ý đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiều 12/10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025–2030 đã tiến hành thảo luận tại tổ góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế, triển khai 7 Nghị quyết chiến lược

Tại báo cáo, Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá cao công tác chuẩn bị và chất lượng dự thảo các Văn kiện. Các Văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và tính hành động cao của tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đảng ủy Chính phủ.

Đối với Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV, Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá cao quyết định hợp nhất ba báo cáo thành Báo cáo Chính trị hợp nhất, coi đây là quyết định đột phá, giúp văn kiện trung tâm cô đọng, súc tích, nhấn mạnh tính thống nhất, đồng bộ giữa lý luận và thực tiễn, giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đối với Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị ở phần đánh giá giai đoạn 2020 - 2025 nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế trong phần thực hiện 3 đột phá chiến lược, việc triển khai các Nghị quyết lớn.

Đặc biệt là trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy Chính phủ, đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ đã theo dõi sát, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tham mưu, báo cáo, trình Trung ương Đảng, Bộ Chính trị quyết nghị nhiều chủ trương, chính sách lớn với tư duy phát triển, tinh thần cải cách, tầm nhìn chiến lược.

Nổi bật là 7 Nghị quyết chiến lược: về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong tình hình mới; về đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; về thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, củng cố nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính điều hành phiên thảo luận tại tổ số 7 - gồm đại biểu thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam thuộc top 20 nền kinh tế thu hút FDI hàng đầu thế giới

Đồng thời, Đảng uỷ Bộ Tài chính đề nghị cập nhật một số số liệu, thông tin về tình hình kinh tế, đầu tư, an sinh xã hội. Cụ thể, tính đến hết tháng 8/2025, các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đã đạt 1,1 triệu tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, chất lượng đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục được cải thiện, Việt Nam nằm trong top 20 nền kinh tế thu hút FDI nhiều nhất thế giới. Về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tính đến hết năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 20,11 triệu người, chiếm 42,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 16,093 triệu người, chiếm 34,18% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Ở phần phương hướng, mục tiêu 2025 - 2030, Đảng ủy đề nghị bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế tư nhân đến 2030 (Phấn đấu đến năm 2030, có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu). Bên cạnh đó, làm rõ nội dung về kinh tế tập thể theo hướng năng động, hiệu quả, bền vững, cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Đối với Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng ủy Bộ Tài chính nhất trí với việc đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần tự phê bình và phê bình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, hai Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương và nay là Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Để hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm điểm, Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị bổ sung thêm nội dung về thực hiện quy định nêu gương vì đây là một trong 5 phương thức lãnh đạo của Đảng.

Với Báo cáo Chính trị hợp nhất, Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh cấu trúc một số tiểu mục để bảo đảm logic; bổ sung nguyên nhân chủ quan liên quan công tác cán bộ; nêu rõ tình hình phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn phức tạp, nhiều đảng viên bị kỷ luật; nhấn mạnh bất cập về an toàn thực phẩm và hàng giả, hàng kém chất lượng; bổ sung mục tiêu 2026–2030 về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng thời đề nghị nhấn mạnh quan điểm kiên quyết loại bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, rà soát rào cản, điều kiện kinh doanh không cần thiết để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu tại tổ thảo luận số 7.

Làm rõ quan điểm về kinh tế nhà nước

Về mô hình tăng trưởng, công nghiệp hóa – hiện đại hóa, Đảng ủy kiến nghị viết lại quan điểm về kinh tế nhà nước theo hướng phát triển khu vực kinh tế nhà nước mạnh và hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo trong các lĩnh vực then chốt, đủ năng lực dẫn dắt, tạo sức lan tỏa lớn, trở thành công cụ chủ yếu để Nhà nước định hướng, điều tiết, ổn định và bảo đảm an ninh kinh tế, độc lập, tự chủ, tự cường. Đồng thời cân nhắc bổ sung các mô hình kinh tế mới (khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…), ưu tiên ngành công nghệ cao, ít phát thải.

Đối với Chương trình hành động, Đảng ủy Bộ Tài chính nhất trí với các nhiệm vụ chủ yếu và đề nghị có “khoảng mở” nhất định, không “bó cứng”, nhất là đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ.

Trong Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, Đảng ủy đề nghị bổ sung đánh giá về vai trò tập đoàn kinh tế nhà nước trong dẫn dắt, tạo động lực ở ngành, lĩnh vực quan trọng; làm rõ hơn vai trò kinh tế tư nhân và kinh tế FDI trong phát triển, nhất là ở công nghiệp công nghệ cao và hội nhập quốc tế.

Với Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, Đảng ủy đề nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong hồ sơ đảng viên điện tử, mở rộng sinh hoạt Đảng trực tuyến thí điểm; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chế độ công vụ, tiền lương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, đặc biệt những vi phạm về quản lý tài sản công, đất đai, tài chính, ngân hàng.

Song song đó, phải đấu tranh quyết liệt ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để “tư tưởng cục bộ, thân quen, chạy chức, chạy quyền” len lỏi trong công tác cán bộ.