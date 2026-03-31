Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Diệu Hoa

Diệu Hoa

10:21 | 31/03/2026
(TBTCO) - Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có với loạt dự án chống ngập cấp bách, nhằm giảm thiểu tình trạng úng ngập kéo dài mỗi khi mưa lớn. 10 dự án cấp bách đang được triển khai gồm: 2 dự án hệ thống thoát nước, 7 hồ điều hòa và 1 dự án hỗ trợ kiểm soát ngập toàn thành phố.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hai công trình giữ vai trò “xương sống” là cải tạo kênh Thụy Phương và hạ lưu sông Kim Ngưu đang được thi công với cường độ cao.

Tại kênh Thụy Phương, 23 mũi thi công hoạt động liên tục, xử lý gần 3,6 km kênh hở cùng hệ thống cống hộp dài gần 4 km nối về sông Tô Lịch. Với sông Kim Ngưu, 8 mũi thi công tập trung xây dựng kè, cống và hệ thống dẫn nước liên hoàn.

Đây là những tuyến dẫn nước chính, quyết định hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị.

Song song với hệ thống thoát nước, các hồ điều hòa đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm tăng khả năng trữ nước khi mưa lớn.

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách
Dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở được xem là một trong những hạng mục trọng điểm nhằm giảm tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão. Ảnh: Viên Minh

5 hồ trọng điểm gồm Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1 và 2, Đồng Bông 2 và Phú Đô đã được triển khai, trong đó 4 hồ đã hoàn tất giải phóng mặt bằng. Khối lượng đào đất đạt hơn 1,1 triệu m³ - con số cho thấy tiến độ thi công đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Ngoài ra, các hồ Liên Mạc 1 và Chèm cũng đang được gấp rút chuẩn bị, hứa hẹn bổ sung đáng kể năng lực điều tiết nước cho khu vực phía Bắc và Tây thành phố.

Không chỉ đầu tư mới, Hà Nội còn tập trung cải tạo các “điểm nghẽn” hiện hữu. 3 dự án khẩn cấp đang được triển khai nhằm: nâng công suất trạm bơm dọc Đại lộ Thăng Long; cải tạo hệ thống thoát nước tại các khu đô thị lớn như Tây Hồ Tây, Long Biên, Đông Anh; bổ sung trạm bơm và hệ thống điều tiết tại lưu vực Tô Lịch - Tả Nhuệ.

Toàn bộ các hạng mục chính được yêu cầu hoàn thành trước 30/4/2026.

Đặc biệt, 220 điểm úng ngập từng xuất hiện trong các trận mưa bão năm 2025 đang được rà soát, phân tích nguyên nhân và xử lý theo từng khu vực. Giải pháp không chỉ mang tính tạm thời, mà còn hướng đến tối ưu vận hành hệ thống lâu dài.

Dù quá trình thi công gây ảnh hưởng nhất định đến giao thông và sinh hoạt, thành phố yêu cầu các đơn vị tăng ca, làm việc liên tục, huy động tối đa nhân lực và thiết bị.

Tinh thần chung là triển khai khẩn trương, không chậm trễ, đảm bảo các công trình trọng điểm hoàn thành trước mùa mưa 2026 - thời điểm được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong bài toán chống ngập của Thủ đô.

Diệu Hoa
Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

(TBTCO) - Việc triển khai khung pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ vận hành sàn giao dịch các-bon đang đánh dấu bước chuyển quan trọng của Việt Nam từ giai đoạn xây dựng chính sách sang vận hành thực tế. Không chỉ là công cụ hỗ trợ giảm phát thải, thị trường các-bon còn mở ra dư địa lớn cho dòng vốn xanh và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.
Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

(TBTCO) - Trước áp lực dịch bệnh kéo dài và yêu cầu môi trường ngày càng khắt khe, phát triển chăn nuôi tuần hoàn là hướng đi đúng đắn và phù hợp được các doanh nghiệp chăn nuôi lựa chọn. Hướng đi này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giảm áp lực môi trường.
Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

(TBTCO) - Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm - một quyết sách chiến lược mang tính định hình tương lai phát triển dài hạn của Hà Nội trong thế kỷ XXI.
Ra mắt Quan hệ đối tác Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam

Ra mắt Quan hệ đối tác Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam

(TBTCO) - Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam 2026, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính xanh, năng lượng sạch và tăng trưởng thích ứng với khí hậu.
Đòn bẩy đột phá cho ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững

Đòn bẩy đột phá cho ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững

(TBTCO) - Dư địa và khả năng tăng trưởng của ngành chăn nuôi hiện nay còn rất lớn. Do vậy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp rất quan trọng để tạo sự đột phá, phát triển nhanh, bền vững, tạo nền tảng để tái cấu trúc ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, hiệu quả và có sức cạnh tranh.
Việt Nam nhận 72 triệu USD phát triển rừng bền vững miền Bắc

Việt Nam nhận 72 triệu USD phát triển rừng bền vững miền Bắc

(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD (tương đương khoảng 1.900 tỷ đồng) từ Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho người dân tại 6 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang.
Hà Nội phát động Giờ Trái đất 2026, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

Hà Nội phát động Giờ Trái đất 2026, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

(TBTCO) - Sáng 28/3, tại Công viên Thống Nhất, Sở Công thương TP. Hà Nội phối hợp cùng Cục đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học & Công nghệ, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và khuyến công - Bộ Công thương và Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.
Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

(TBTCO) - Thông qua CORSIA, Việt Nam đang từng bước tiếp cận các chuẩn mực khí hậu quốc tế, đồng thời tận dụng hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng lộ trình giảm phát thải và phát triển thị trường carbon trong nước.
