Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hai công trình giữ vai trò “xương sống” là cải tạo kênh Thụy Phương và hạ lưu sông Kim Ngưu đang được thi công với cường độ cao.

Tại kênh Thụy Phương, 23 mũi thi công hoạt động liên tục, xử lý gần 3,6 km kênh hở cùng hệ thống cống hộp dài gần 4 km nối về sông Tô Lịch. Với sông Kim Ngưu, 8 mũi thi công tập trung xây dựng kè, cống và hệ thống dẫn nước liên hoàn.

Đây là những tuyến dẫn nước chính, quyết định hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị.

Song song với hệ thống thoát nước, các hồ điều hòa đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm tăng khả năng trữ nước khi mưa lớn.

Dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở được xem là một trong những hạng mục trọng điểm nhằm giảm tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão. Ảnh: Viên Minh

5 hồ trọng điểm gồm Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1 và 2, Đồng Bông 2 và Phú Đô đã được triển khai, trong đó 4 hồ đã hoàn tất giải phóng mặt bằng. Khối lượng đào đất đạt hơn 1,1 triệu m³ - con số cho thấy tiến độ thi công đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Ngoài ra, các hồ Liên Mạc 1 và Chèm cũng đang được gấp rút chuẩn bị, hứa hẹn bổ sung đáng kể năng lực điều tiết nước cho khu vực phía Bắc và Tây thành phố.

Không chỉ đầu tư mới, Hà Nội còn tập trung cải tạo các “điểm nghẽn” hiện hữu. 3 dự án khẩn cấp đang được triển khai nhằm: nâng công suất trạm bơm dọc Đại lộ Thăng Long; cải tạo hệ thống thoát nước tại các khu đô thị lớn như Tây Hồ Tây, Long Biên, Đông Anh; bổ sung trạm bơm và hệ thống điều tiết tại lưu vực Tô Lịch - Tả Nhuệ.

Toàn bộ các hạng mục chính được yêu cầu hoàn thành trước 30/4/2026.

Đặc biệt, 220 điểm úng ngập từng xuất hiện trong các trận mưa bão năm 2025 đang được rà soát, phân tích nguyên nhân và xử lý theo từng khu vực. Giải pháp không chỉ mang tính tạm thời, mà còn hướng đến tối ưu vận hành hệ thống lâu dài.

Dù quá trình thi công gây ảnh hưởng nhất định đến giao thông và sinh hoạt, thành phố yêu cầu các đơn vị tăng ca, làm việc liên tục, huy động tối đa nhân lực và thiết bị.

Tinh thần chung là triển khai khẩn trương, không chậm trễ, đảm bảo các công trình trọng điểm hoàn thành trước mùa mưa 2026 - thời điểm được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong bài toán chống ngập của Thủ đô.