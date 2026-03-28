Tài chính

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Nam Khánh

17:47 | 28/03/2026
(TBTCO) - Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn.
Nghị quyết được thông qua với đa số đại biểu tán thành, nhằm tăng tính chủ động và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách.

Theo nội dung điều chỉnh, thành phố bổ sung định mức chi cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng ở cấp xã. Cụ thể, mỗi xã, phường được bổ sung thêm 500 triệu đồng/năm cho nhiệm vụ an ninh và 10 triệu đồng/tổ an ninh trật tự cơ sở. Khoản kinh phí này phục vụ thực hiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, cũng như các hoạt động như mua sắm trang thiết bị, tập huấn, tuyên truyền và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đối với lĩnh vực quốc phòng, mức bổ sung là 1 tỷ đồng/xã, phường/năm và 1,8 tỷ đồng/tiểu đội đối với địa bàn có lực lượng dân quân thường trực. Nguồn lực này được sử dụng để bảo đảm chế độ cho lực lượng dân quân, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng như trang bị, huấn luyện và hoạt động thường xuyên.

Việc điều chỉnh định mức theo hướng bổ sung kinh phí cố định được đánh giá sẽ giúp cấp cơ sở chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các tình huống đột xuất. Đồng thời, cách phân bổ mới cũng tập trung nguồn lực vào những địa bàn đông dân, nhiều tổ an ninh, tránh tình trạng phân bổ dàn trải, “cào bằng”.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng sửa đổi tỷ lệ phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất. Theo quy định mới, tại địa bàn phường, ngân sách thành phố hưởng 85%, ngân sách cấp xã hưởng 15%; tại địa bàn xã, tỷ lệ lần lượt là 80% và 20%. Cách điều chỉnh này thay thế cơ chế trước đây khi ngân sách thành phố hưởng 100% và phân bổ lại theo hình thức hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Việc phân chia theo tỷ lệ cố định được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch, giúp cấp xã chủ động hơn về nguồn lực, giảm cơ chế “xin – cho”, đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn trong đầu tư tại chỗ, nhất là các dự án hạ tầng quy mô nhỏ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ căn cứ xác định tỷ lệ và đánh giá tác động đến cân đối ngân sách của từng cấp, đặc biệt là khả năng hụt thu của ngân sách thành phố.

Thẩm tra nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố bày tỏ thống nhất với đề xuất của UBND thành phố về điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cấp xã cho an ninh, quốc phòng, đồng thời kiến nghị tiếp tục rà soát các định mức phân bổ khác để bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ thực tế, tránh chênh lệch giữa các địa phương. Việc hướng dẫn cụ thể nội dung chi cũng được nhấn mạnh nhằm bảo đảm tính thống nhất trong triển khai.

Cũng trong kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua quy định về chế độ mua sắm, cấp phát trang phục và phù hiệu cho lực lượng quản lý thị trường. Theo đó, UBND thành phố được phân cấp tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật, với kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm hoặc từ các nguồn hợp pháp khác, bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

Những điều chỉnh lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thủ đô./.

Hà Nội tăng mức hỗ trợ lực lượng thi hành án và tư pháp

Trước đó, sáng 28/3, với đa số đại biểu tán thành, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đối với lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác tạm giữ, tạm giam; công chức ngành kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự, cùng hoạt động quản lý người lưu trú tại cơ sở lưu trú thuộc Công an thành phố trong thời gian chờ xuất cảnh.

Về mức hỗ trợ cụ thể, nghị quyết quy định hỗ trợ tiền ăn tăng thêm đối với người nước ngoài lưu trú tại cơ sở lưu trú thuộc Công an thành phố với mức 60.000 đồng/người/ngày. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp được hỗ trợ 5.000.000 đồng/người/tháng. Công chức thuộc Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và thi hành án dân sự thành phố được hỗ trợ 3.500.000 đồng/người/tháng.
Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

(TBTCO) - Chính phủ quyết định chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 26/2026/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc tại Vương quốc Bỉ và Đan Mạch

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nợ công. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/3/2026.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Tập đoàn HSBC về huy động vốn quốc tế, nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

(TBTCO) - Các đối tượng lừa đảo đang giả mạo Kho bạc Nhà nước lập hội nhóm trên mạng xã hội, dụ người dân chuyển tiền vào tài khoản lạ với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Kho bạc Nhà nước cảnh báo, toàn bộ các hình thức “nhận tiền”, “hỗ trợ chuyển tiền” qua các nhóm này đều là giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền.
Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

