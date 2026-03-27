Hạn 31/3 phải nộp báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công, nhưng tiến độ tại một số đơn vị vẫn chậm

Theo Bộ Tài chính, tính đến thời điểm báo cáo, 100% các đơn vị đã hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê. Tuy nhiên, đối với việc gửi báo cáo kiểm kê tài sản cố định, vẫn có 7 cơ quan có tỷ lệ gửi dưới mức bình quân của cả nước (dưới 94%) gồm: Thông tấn xã Việt Nam (79%), Bộ Công thương (83%), Văn phòng Quốc hội (88%), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (88%), Bộ Nội vụ (93%). Đáng chú ý có 2 cơ quan trung ương có tỷ lệ gửi báo cáo rất thấp, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành trước thời hạn 31/3/2026, gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (40%) và Đại học Quốc gia Hà Nội (62%).

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng, dù số lượng đối tượng kiểm kê ít hơn, song vẫn ghi nhận nhiều địa phương có tỷ lệ gửi và duyệt báo cáo thấp.

Ở cấp địa phương, có 6 tỉnh, thành phố có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước, gồm: Hà Tĩnh (86%), Khánh Hòa (87%), Điện Biên (87%), Ninh Bình (90%), Lai Châu (91%) và Thanh Hóa (92%).

Không chỉ chậm gửi báo cáo, tiến độ duyệt báo cáo kiểm kê cũng đang là điểm nghẽn tại nhiều đơn vị. Hiện có 3 cơ quan, tổ chức chưa thực hiện duyệt báo cáo cho các đơn vị cấp dưới, với tỷ lệ duyệt bằng 0%, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam.

Bên cạnh đó, có tới 13 cơ quan, tổ chức có tỷ lệ duyệt báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (dưới 88%), trong đó nhiều đơn vị có tỷ lệ rất thấp như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (6%), Văn phòng Chính phủ (11%), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (16%), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (16%), Thông tấn xã Việt Nam (29%), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (40%), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (48%), Đại học Quốc gia Hà Nội (49%), Tòa án nhân dân tối cao (58%), Văn phòng Quốc hội (63%), Bộ Nội vụ (67%), Bộ Công Thương (79%), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (83%).

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng, dù số lượng đối tượng kiểm kê ít hơn, song vẫn ghi nhận nhiều địa phương có tỷ lệ gửi và duyệt báo cáo thấp. Cụ thể, tại lĩnh vực đường bộ, Khánh Hòa có tỷ lệ gửi 51% và duyệt 42%; lĩnh vực đường thủy nội địa, Ninh Bình chưa thực hiện (0%), Tây Ninh và Huế mới đạt 50%; lĩnh vực hàng hải, Lâm Đồng đạt 50%.

Một số lĩnh vực khác cũng có tiến độ rất chậm như: Thủy lợi (Hà Tĩnh gửi 51%, duyệt 47%); cụm công nghiệp (Thanh Hóa chưa thực hiện); khu công nghiệp (Khánh Hòa chưa thực hiện, Hà Tĩnh đạt 33%, Lâm Đồng 50%); khu kinh tế (Khánh Hòa chưa thực hiện); đê điều, cảng cá (Đà Nẵng 50%); thiết chế văn hóa, thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa thực hiện); hạ tầng ngầm đô thị (Khánh Hòa chưa thực hiện; Gia Lai đạt 50%).

Bộ Tài chính nhấn mạnh, chỉ còn 4 ngày nữa là đến hạn các đơn vị phải hoàn thành việc gửi báo cáo kiểm kê (trước ngày 31/3/2026) theo quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3531/QĐ-BTC ngày 17/10/2025.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng số liệu kiểm kê, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành kiểm kê, gửi báo cáo đúng thời hạn. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan quản lý cấp trên nhanh chóng rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của số liệu, kịp thời phát hiện và xử lý các lỗi logic; thực hiện duyệt và tổng hợp báo cáo theo đúng kế hoạch.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giao cơ quan tài chính và các cơ quan quản lý chuyên ngành trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chậm tiến độ; đồng thời xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ, làm ảnh hưởng tới tiến độ tổng kiểm kê của bộ, ngành, địa phương và cả nước./.