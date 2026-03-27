Tài chính

Hạn 31/3 phải nộp báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công, nhưng tiến độ tại một số đơn vị vẫn chậm

Vân Hà

15:26 | 27/03/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3729/BTC-QLCS công khai tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, cập nhật đến 17h00 ngày 26/3/2026. Dù toàn bộ các đơn vị đã hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê, song tiến độ gửi và duyệt báo cáo vẫn còn chậm tại nhiều bộ, ngành, địa phương, trong đó có những đơn vị có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn quy định.
Theo Bộ Tài chính, tính đến thời điểm báo cáo, 100% các đơn vị đã hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê. Tuy nhiên, đối với việc gửi báo cáo kiểm kê tài sản cố định, vẫn có 7 cơ quan có tỷ lệ gửi dưới mức bình quân của cả nước (dưới 94%) gồm: Thông tấn xã Việt Nam (79%), Bộ Công thương (83%), Văn phòng Quốc hội (88%), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (88%), Bộ Nội vụ (93%). Đáng chú ý có 2 cơ quan trung ương có tỷ lệ gửi báo cáo rất thấp, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành trước thời hạn 31/3/2026, gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (40%) và Đại học Quốc gia Hà Nội (62%).

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng, dù số lượng đối tượng kiểm kê ít hơn, song vẫn ghi nhận nhiều địa phương có tỷ lệ gửi và duyệt báo cáo thấp. Ảnh TL minh họa

Ở cấp địa phương, có 6 tỉnh, thành phố có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước, gồm: Hà Tĩnh (86%), Khánh Hòa (87%), Điện Biên (87%), Ninh Bình (90%), Lai Châu (91%) và Thanh Hóa (92%).

Không chỉ chậm gửi báo cáo, tiến độ duyệt báo cáo kiểm kê cũng đang là điểm nghẽn tại nhiều đơn vị. Hiện có 3 cơ quan, tổ chức chưa thực hiện duyệt báo cáo cho các đơn vị cấp dưới, với tỷ lệ duyệt bằng 0%, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam.

Bên cạnh đó, có tới 13 cơ quan, tổ chức có tỷ lệ duyệt báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (dưới 88%), trong đó nhiều đơn vị có tỷ lệ rất thấp như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (6%), Văn phòng Chính phủ (11%), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (16%), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (16%), Thông tấn xã Việt Nam (29%), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (40%), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (48%), Đại học Quốc gia Hà Nội (49%), Tòa án nhân dân tối cao (58%), Văn phòng Quốc hội (63%), Bộ Nội vụ (67%), Bộ Công Thương (79%), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (83%).

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng, dù số lượng đối tượng kiểm kê ít hơn, song vẫn ghi nhận nhiều địa phương có tỷ lệ gửi và duyệt báo cáo thấp. Cụ thể, tại lĩnh vực đường bộ, Khánh Hòa có tỷ lệ gửi 51% và duyệt 42%; lĩnh vực đường thủy nội địa, Ninh Bình chưa thực hiện (0%), Tây Ninh và Huế mới đạt 50%; lĩnh vực hàng hải, Lâm Đồng đạt 50%.

Một số lĩnh vực khác cũng có tiến độ rất chậm như: Thủy lợi (Hà Tĩnh gửi 51%, duyệt 47%); cụm công nghiệp (Thanh Hóa chưa thực hiện); khu công nghiệp (Khánh Hòa chưa thực hiện, Hà Tĩnh đạt 33%, Lâm Đồng 50%); khu kinh tế (Khánh Hòa chưa thực hiện); đê điều, cảng cá (Đà Nẵng 50%); thiết chế văn hóa, thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa thực hiện); hạ tầng ngầm đô thị (Khánh Hòa chưa thực hiện; Gia Lai đạt 50%).

Bộ Tài chính nhấn mạnh, chỉ còn 4 ngày nữa là đến hạn các đơn vị phải hoàn thành việc gửi báo cáo kiểm kê (trước ngày 31/3/2026) theo quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3531/QĐ-BTC ngày 17/10/2025.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng số liệu kiểm kê, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành kiểm kê, gửi báo cáo đúng thời hạn. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan quản lý cấp trên nhanh chóng rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của số liệu, kịp thời phát hiện và xử lý các lỗi logic; thực hiện duyệt và tổng hợp báo cáo theo đúng kế hoạch.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giao cơ quan tài chính và các cơ quan quản lý chuyên ngành trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chậm tiến độ; đồng thời xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ, làm ảnh hưởng tới tiến độ tổng kiểm kê của bộ, ngành, địa phương và cả nước./.

Khơi thông dòng vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Khơi thông dòng vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quỹ Tiền tệ quốc tế

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quỹ Tiền tệ quốc tế

Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu

Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

Sacombank có tân Phó Tổng giám đốc người Pháp

Sacombank có tân Phó Tổng giám đốc người Pháp

“Cơn bão” từ vùng Vịnh ảnh hưởng thế nào đến bất động sản thương mại?

“Cơn bão” từ vùng Vịnh ảnh hưởng thế nào đến bất động sản thương mại?

PJICO đặt mục tiêu đạt gần 5.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, chia cổ tức 12%

PJICO đặt mục tiêu đạt gần 5.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, chia cổ tức 12%

Quảng Trị xây dựng quy trình xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Quảng Trị xây dựng quy trình xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

(TBTCO) - Trước tình trạng một số dự án du lịch ven biển tại phường Đồng Hới có quy mô lớn, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm và phát sinh nợ nghĩa vụ tài chính, tỉnh Quảng Trị đang xây dựng quy trình phối hợp liên ngành nhằm xử lý dứt điểm, bảo đảm kỷ cương trong quản lý đất đai và môi trường đầu tư.
Đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo đột phá

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo đột phá

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mô hình phát triển. Trong bối cảnh đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là động lực mới, mà là nền tảng để tái cấu trúc dòng vốn và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Xây dựng “tuyến phòng thủ” vững chắc cho an ninh năng lượng

Xây dựng “tuyến phòng thủ” vững chắc cho an ninh năng lượng

(TBTCO) - Điều hành giá xăng dầu truyền thống chỉ là tuyến phòng thủ đầu tiên. Tuyến phòng thủ quyết định nằm ở việc chúng ta xây dựng phương án dài hạn gồm: dự trữ chiến lược, lọc hóa dầu tự chủ, năng lượng tái tạo và điện hạt nhân.
Khơi thông dòng vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Khơi thông dòng vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Bám sát yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó góp phần đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.
Dự trữ quốc gia: Tăng tự chủ chiến lược, đảm bảo an sinh xã hội

Dự trữ quốc gia: Tăng tự chủ chiến lược, đảm bảo an sinh xã hội

(TBTCO) - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh nhấn mạnh, dự trữ quốc gia phải được quản lý thống nhất để phát huy hiệu quả nguồn lực. Hệ thống dự trữ quốc gia sẽ bao gồm hàng dự trữ quốc gia để phục vụ các tình huống đột xuất, cấp bách, an sinh xã hội và hàng dự trữ chiến lược nhằm đảm bảo tự chủ chiến lược, điều tiết thị trường.
Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Miễn thuế thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay

Miễn thuế thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay

(TBTCO) - Tối 26/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Quyết định có hiệu lực ngay từ 24h ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quỹ Tiền tệ quốc tế

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quỹ Tiền tệ quốc tế

(TBTCO) - Ngày 26/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm trưởng đoàn.
VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

Sacombank có tân Phó Tổng giám đốc người Pháp

Sacombank có tân Phó Tổng giám đốc người Pháp

“Cơn bão” từ vùng Vịnh ảnh hưởng thế nào đến bất động sản thương mại?

“Cơn bão” từ vùng Vịnh ảnh hưởng thế nào đến bất động sản thương mại?

PJICO đặt mục tiêu đạt gần 5.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, chia cổ tức 12%

PJICO đặt mục tiêu đạt gần 5.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, chia cổ tức 12%

Doanh nghiệp tăng tốc củng cố nội lực tài chính

Doanh nghiệp tăng tốc củng cố nội lực tài chính

Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại

Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng