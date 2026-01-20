Hiện đại hóa, chuyển đổi số quản lý thuế giúp người nộp thuế nộp thuế mọi lúc, mọi nơi

(TBTCO) - Năm 2025, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện Kế hoạch triển khai công nghệ thông tin giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thuế. Đây cũng là năm công tác hiện đại hóa, chuyển đổi số của ngành Thuế đạt được nhiều kết quả ấn tượng, tác động trực tiếp và tích cực đến người nộp thuế. Người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục hành chính thuế mọi lúc, mọi nơi.

Góp phần quan trọng xây dựng nền tài chính số, thuế số

Thông tin về kết quả đạt được của nhiệm vụ về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đại diện Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) cho biết, đến nay, 100% doanh nghiệp đang hoạt động đã sử dụng hóa đơn điện tử. Cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý gần 20,9 tỷ hóa đơn điện tử.

Hệ thống thuế điện tử (eTax) và eTax Mobile đã được hoàn thiện, cho phép người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế mọi lúc, mọi nơi một cách minh bạch. Hiện có hơn 1 triệu doanh nghiệp, đạt 99,3% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng eTax Mobile đã có hơn 8,8 triệu lượt tải, nộp thành công trên 28.000 tỷ đồng.

Công chức thuế tuyên truyền, giới thiệu ứng dụng thuế điện tử đến người nộp thuế. Ảnh: TN

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử đã đạt được những kết quả tích cực. Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đã thu hút 204 đơn vị đăng ký và nộp thuế, đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, qua đó đã đảm bảo sự công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và xuyên biên giới.

Cạnh đó, Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử cũng đã tiếp nhận dữ liệu từ 478 sàn thương mại điện tử gửi đến cơ quan thuế. Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đăng ký, kê khai, nộp thuế có 184.745 hộ, cá nhân đăng ký sử dụng với tổng số tiền đã nộp là trên 2.556 tỷ đồng.

Ngành Thuế đã triển khai thành công việc hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động dựa trên cơ sở dữ liệu tổng hợp. Đến nay, hơn 900.000 người nộp thuế đã nộp tờ khai quyết toán có đề nghị hoàn, với tổng số tiền hoàn tự động đạt 1.212 tỷ đồng.

Ngành Thuế đã đẩy mạnh kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu mã số thuế. Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025, Cục Thuế triển khai sử dụng mã định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân. Việc kết nối còn mở rộng sang các lĩnh vực ngân hàng, đất đai, tư pháp và thương mại điện tử để quản lý chặt chẽ người nộp thuế.

Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) và Kho cơ sở dữ liệu ngành Thuế được triển khai phục vụ phân tích, đánh giá rủi ro, hỗ trợ ra quyết định và hàng ngày được tổng hợp lên cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính của Bộ Tài chính, từ đó tổng hợp về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, những kết quả đạt được trong chuyển đổi số thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của toàn ngành Thuế trong việc xây dựng nền tài chính số, thuế số, minh bạch, liêm chính và hiệu quả; kết quả còn góp phần quan trọng vào đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục nỗ lực giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính cho người nộp thuế

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế), khẩn trương đẩy nhanh công tác triển khai tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và xây dựng dự án công nghệ thông tin. Đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, phát triển các ứng dụng đáp ứng quy định mới tại các Luật Thuế mới, nhất là những quy định mới có liên quan đến kinh doanh thương mại điện tử và hộ, cá nhân kinh doanh.

Hộ kinh doanh tiếp nhận tờ rơi giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử của ngành Thuế. Ảnh: TN

Đồng thời triển khai các quy chế phối hợp và trao đổi thông tin để tổng hợp, phân tích các nội dung liên quan đến quản lý rủi ro, từ đó phối hợp cùng các Ban, đơn vị liên quan xây dựng quy trình, phương án, kế hoạch quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Ông Phạm Quang Toàn - Trưởng Ban Công nghệ chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) cho biết, năm 2026, ban tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số. Trong đó, trọng tâm là số hoá các thủ tục hành chính thuế như: đăng ký thuế, cấp giấy chứng nhận, khai thuế, nộp thuế; hoàn thuế, miễn giảm thuế; xử lý tự động các quy trình bù trừ và hoàn thuế.

“Chuyển đổi số chỉ bền vững khi dữ liệu được bảo vệ tuyệt đối. Chính vì vậy, ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống thuế điện tử, đồng thời quy định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng hệ thống, phân quyền truy cập và xử lý dữ liệu đến từng đơn vị, cá nhân đảm bảo dữ liệu người nộp thuế phải được bảo vệ, bảo mật thông tin và không lộ lọt khi giao dịch điện tử” - ông Phạm Quang Toàn - Trưởng Ban Công nghệ chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế).

Cùng với đó, sẽ tăng cường quản lý thuế đối với nền kinh tế số, kiểm soát thuế đối với thương mại điện tử, kinh tế số; quản lý thuế xuyên biên giới và ngăn chặn trốn thuế qua hệ thống ngân hàng, ví điện tử; bắt buộc các sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin người bán cho cơ quan thuế.

Đồng thời, liên thông cơ sở dữ liệu kết nối và đồng bộ cơ sở dữ liệu về thuế với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, các tổ chức hợp tác quốc tế và tổ chức có liên quan.

Bên cạnh đó, Cục Thuế sẽ tiếp tục tái thiết kế quy trình nghiệp vụ nhằm giảm thiểu sự tác động, xử lý thủ công của con người trong các bước quy trình nghiệp vụ, giúp giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính cho người nộp thuế, tăng hiệu suất, hiệu quả của cơ quan thuế và minh bạch công tác quản lý thuế.

Ông Phạm Quang Toàn cho rằng, chuyển đổi số trong quản lý thuế là một hành trình dài, nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội. Với sự chủ động, sáng tạo cùng sự hợp tác, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Thuế sẽ xây dựng được một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, lấy người nộp thuế làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy chuyển đổi số làm động lực, hướng tới một nền tài chính số - thuế số - doanh nghiệp số./.