(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, năm 2025, Bộ đã thực thi cắt giảm, đơn giản hóa 503/928 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, cắt giảm 106 TTHC, đơn giản hóa 397 TTHC. Tổng thời gian đã cắt giảm là 3.199/12.288 ngày, đạt tỷ lệ 26,32%; chi phí đã cắt giảm là 24.607/75.430 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,62%.
(TBTCO) - Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 136/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 98/2020/TT-BTC được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng, nhằm cập nhật và mở rộng khung pháp lý cho ngành quỹ đầu tư chứng khoán, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.
The shift from stand-alone investing towards comprehensive wealth management is opening up significant opportunities for financial institutions, while simultaneously imposing higher requirements in terms of professional standards, technology capabilities, and policy support.
Sáng ngày 13/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.129 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,25%, hiện ở mức 98,88.
(TBTCO) - Ngày 12/1, Chi cục Hải quan khu vực XVII tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Năm 2025, Hải quan khu vực XVII nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Chính phủ, Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng yêu cầu, năm 2026, Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số trong quản lý thuế; cần đi đầu khai thác hiệu quả dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 13/1 bật tăng mạnh, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1 - 2,2 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng gần 2%, kéo chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới lên hơn 15 triệu đồng/lượng.
Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay (13/1) tăng nhẹ dù vẫn chịu áp lực từ tồn kho lốp xe tăng lên tại Trung Quốc. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,1% lên 15.925 NDT/tấn. Tại Thái Lan, giá kỳ hạn tháng 2/2026 bật tăng 0,6% lên 63 Baht/kg, trong khi Nhật Bản ghi nhận mức tăng 0,3%, đạt 348 Yên/kg.
Giá heo hơi hôm nay (13/1) duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên cả ba miền, có nơi tăng đến 3.000 đồng/kg. Giá thu mua cao nhất toàn quốc hiện đã chính thức chạm mốc 75.000 đồng/kg, xuất hiện tại các địa phương trọng điểm khu vực phía Bắc.
(TBTCO) - Năm 2025 Việt Nam đã thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép được Quốc hội thông qua, với tăng trưởng GDP đạt mức trên 8% trong khi lạm phát chỉ ở mức 3,3%. Trong năm 2026, áp lực lạm phát không quá lớn. CPI năm 2026 được dự báo tăng trung bình 3,5%.
(TBTCO) - Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài năm 2025 cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định và bền vững, có bước chuyển hướng trong thu hút FDI, là nền tảng để FDI tiếp tục tăng tốc, chọn lọc, chất lượng và bền vững hơn trong năm 2026.
(TBTCO) - Năm 2025, vừa thực hiện sắp xếp bộ máy, vừa mở rộng phạm vi quản lý, nhưng hoạt động thu - chi ngân sách tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIV vẫn đạt kết quả vượt dự toán trong năm 2025. Kết quả này là nền tảng để đơn vị triển khai các nhiệm vụ quản lý ngân sách trong năm 2026.
(TBTCO) - Trong năm 2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thành tốt công tác mua nhập kho dự trữ quốc gia; đồng thời khẩn trương, kịp thời xuất cấp gạo, vật tư, thiết bị cho các địa phương khắc phục hậu quả của mưa bão.
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển sang kinh tế số và kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Với Việt Nam, thách thức không chỉ ở tăng chi ngân sách, mà ở việc khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có, nhất là từ tài sản công.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, trong năm 2025, Bộ đã chủ động điều hành chính sách pháp luật về thuế, phí nhằm mở rộng cơ sở thu; đồng thời thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
(TBTCO) - Mô hình thử nghiệm chuyển đổi tài sản số sang tiền pháp định (sandbox) được cấp phép tại Việt Nam sẽ có ưu điểm so với mô hình giao dịch ngang hàng (P2P) truyền thống ở tính pháp lý, rủi ro giao dịch, kiểm soát nguồn tiền và minh bạch.
(TBTCO) - Ngay từ đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu thuế, thu từ xuất nhập khẩu, đất đai để phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 10% so với năm 2025.