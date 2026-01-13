Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay (13/1) tăng nhẹ dù vẫn chịu áp lực từ tồn kho lốp xe tăng lên tại Trung Quốc. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,1% lên 15.925 NDT/tấn. Tại Thái Lan, giá kỳ hạn tháng 2/2026 bật tăng 0,6% lên 63 Baht/kg, trong khi Nhật Bản ghi nhận mức tăng 0,3%, đạt 348 Yên/kg.