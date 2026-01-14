Tạo nền tảng để tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững
(TBTCO) - TS. Lê Thị Thùy Vân - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) cho rằng, trong năm 2025, Chính phủ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thúc đẩy nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá ở những lĩnh vực then chốt, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.