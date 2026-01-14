(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển sang kinh tế số và kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Với Việt Nam, thách thức không chỉ ở tăng chi ngân sách, mà ở việc khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có, nhất là từ tài sản công.