Khơi dậy sức mạnh phụ nữ trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Vai trò nòng cốt của phụ nữ trong phong trào môi trường

Sáng 21/5, tại TP. Hải Phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2026, đồng thời trao giải cuộc thi “Phụ nữ kiến tạo tương lai xanh”. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế cùng hơn 500 cán bộ, hội viên.

Bà Lê Thị Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TL

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện quyết tâm của các cấp Hội trong việc đồng hành cùng đất nước thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Theo bà Lê Thị Thủy, trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế triển khai nhiều chương trình, phong trào thiết thực như cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Chống rác thải nhựa”, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trồng cây xanh và các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các cấp Hội trên cả nước đã xây dựng gần 10.000 mô hình bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý và tái chế rác thải, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Không chỉ là lực lượng tích cực trong các phong trào cộng đồng, phụ nữ còn đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi hành vi tiêu dùng, xây dựng nếp sống xanh ngay từ mỗi gia đình. Đây được xem là nền tảng để hình thành những cộng đồng dân cư thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Thúc đẩy sáng kiến xanh

Từ các phong trào ở cơ sở đến những sáng kiến đổi mới sáng tạo, phụ nữ đang trở thành lực lượng quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”. Ảnh: TL

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ trao giải cuộc thi “Phụ nữ kiến tạo tương lai xanh”, được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Đối tác xanh do phụ nữ lãnh đạo” (Liên minh châu Âu - EU) tài trợ.

Cuộc thi đã thu hút 139 sáng kiến đến từ nhiều địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên cả nước. Các sáng kiến tập trung vào các lĩnh vực như giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải, ứng dụng công nghệ xanh, phát triển sinh kế bền vững và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Từ các hồ sơ tham gia, Ban Giám khảo đã lựa chọn 11 sáng kiến xuất sắc nhất để trao giải. Các mô hình được đánh giá cao bởi tính đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn và tiềm năng nhân rộng trong cộng đồng.

Giải Nhất được trao cho tác giả Trần Việt Hương, Công ty cổ phần Giải pháp Khí nhà kính Lead On GHG với sáng kiến “Nền tảng quản lý và tối ưu hóa phát thải khí nhà kính Lead On GHG”. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức nâng cao hiệu quả quản lý phát thải, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về phát triển xanh và giảm phát thải carbon.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam kêu gọi các cấp Hội, cán bộ, hội viên và mỗi gia đình tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong bảo vệ môi trường thông qua những hành động cụ thể như giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm tài nguyên, xây dựng mô hình sinh kế xanh và tích cực tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Tiến Phụng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, với đặc thù là thành phố cảng biển, Hải Phòng đang đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc phát huy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động bảo vệ môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông đề nghị các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, xây dựng các mô hình gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường vào các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.