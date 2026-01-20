Lợi nhuận Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tăng mạnh trong quý IV/2025

(TBTCO) - Trong kỳ quý IV/2025, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 422 tỷ đồng, cao gấp 5,7 lần so với cùng kỳ, nhờ doanh thu tăng và chi phí được kiểm soát tốt hơn.

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã Ck: NT2) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2025 với kết quả kinh doanh ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt ở chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong quý IV/2025, doanh thu thuần của NT2 đạt 2.367 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng doanh thu này diễn ra trong bối cảnh giá vốn hàng bán chỉ tăng khoảng 11%, lên 1.890 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận gộp đạt 477 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Hoạt động tài chính cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi doanh thu đạt 52 tỷ đồng, tăng 53% so với quý IV/2024. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, cùng ở mức 52 tỷ đồng, cao hơn khoảng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, NT2 báo lãi sau thuế 422 tỷ đồng trong quý IV, tăng gấp 5,7 lần so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ mảng sản xuất điện. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động này tăng thêm 583 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33%, trong khi giá vốn chỉ tăng gần 194 tỷ đồng, tương đương 11%. Việc doanh thu tăng nhanh hơn chi phí đầu vào đã giúp lợi nhuận gộp từ mảng sản xuất điện cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, NT2 ghi nhận doanh thu thuần 7.803 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, cao gấp khoảng 12 lần so với kết quả của năm trước đó. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 95% kế hoạch doanh thu và vượt 260% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra cho cả năm.

Song song với kết quả kinh doanh tích cực, quy mô tài sản của NT2 cũng tiếp tục được mở rộng. Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản đạt 9.124 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm tỷ trọng lớn với giá trị hơn 3.779 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 3.740 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho ở mức gần 354 tỷ đồng. Giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp đạt gần 902 tỷ đồng, cùng với các khoản mục tài sản khác.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NT2 chốt phiên giao dịch ngày 19/1 ở mức 25.800 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 1 đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu NT2 tăng 4%. Với hơn 287 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của công ty đạt mức 7.427,2 tỷ đồng./.