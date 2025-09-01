Một công ty chứng khoán bị phạt gần 900 triệu đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt tiền là 897.500.000 đồng. Công ty này đã vi phạm nhiều quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng, cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có, không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia (địa chỉ trụ sở chính: tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, 105 Chu Văn An, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, nay là tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, TP. Hà Nội).

Theo đó, Công ty này bị phạt tiền 125.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cụ thể, với một số lệnh của khách hàng tại các ngày 28/5/2024 và 23/1/2025, Công ty không ghi nhận thời gian nhận lệnh giao dịch của khách hàng tại thời điểm nhận lệnh; tại các ngày 18/12/2023, 19/6/2024, 31/12/2024, 09/4/2025 và 22/4/2025, Công ty cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

Tổng mức phạt mà Công ty Chứng khoán Quốc gia bị phạt là 897.500.000 đồng.

Công ty Chứng khoán Quốc gia còn bị phạt tiền 112.500.000 đồng đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Cụ thể, tại ngày 1/10/2024, Công ty cho một khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Công ty này còn bị phạt tiền 175.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Theo đó, tại các ngày 31/5/2024, 25/9/2024 và 26/3/2025, Công ty phát sinh giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản chuyên dụng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng và tài khoản thanh toán của Công ty không theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Cùng với đó, Công ty còn bị phạt tiền 175.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Tại ngày 26/4/2024, Công ty cho khách hàng vay tiền theo đề nghị của khách hàng; Tại các ngày 31/12/2023 và 31/12/2024, Công ty cho khách hàng vay tiền theo Hợp đồng đặt cọc tìm mua chứng khoán; Tại các ngày 18/8/2023 và 23/8/2023 Công ty cho khách hàng vay tiền theo Hợp đồng mua bán kỳ hạn cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Bên cạnh đó, Công ty bị phạt tiền 85.000.000 đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Công ty không thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 15/3/2024 thông qua việc vay vốn; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58/2024/NQ-HĐQT –NSI ngày 10/10/2024 về việc mua trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia còn bị phạt tiền 225.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Cụ thể đó là hồ sơ và phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Công nghệ tài chính Encapital (mã trái phiếu ECFCH2425001) do Công ty thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định./.