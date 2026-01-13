Ngày 13/1: Giá cà phê và hồ tiêu ổn định ở mức giá cao

Giá cà phê hôm nay (13/1) diễn biến khá ổn định khi giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên. Trong khi đó, giá tiêu cũng bình ổn trong khoảng 150.000 - 152.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 97.500 - 97.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay ổn định khi giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên hầu như không thay đổi so với phiên trước. Mức giá phổ biến dao động trong khoảng 97.500 - 97.800 đồng/kg, tiếp tục duy trì ở vùng cao sau chuỗi ngày biến động nhẹ đầu tháng.

Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê được thu mua với mức 97.200 đồng/kg.

Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê ở mức 97.500 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá thu mua ở mức 97.400 đồng/kg.

Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thu mua ở mức 97.800 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 97.700 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá ở mức 97.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 97.400 đồng/kg. Tại khu vực Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) được thu mua với mức 97.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều tăng nhẹ trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ hạn tháng 3/2026 tăng nhẹ 0,36% (14 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 3.917 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0,21% (8 USD/tấn), đạt 3.845 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2026 tiếp tục giảm thêm 0,44% (1,6 US cent/pound), xuống chỉ còn 356,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,42% (1,45 US cent/pound), đạt 338,45 US cent/pound.

Giá tiêu trong khoảng 150.000 - 152.500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay vẫn duy trì ổn định trong khoảng 150.000 - 152.500 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ghi nhận mức giá thu mua cao nhất ở mức 152.500 đồng/kg. Tiếp đến là Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) với 151.500 đồng/kg. Còn tại Gia Lai và Đồng Nai, giá thu mua lần lượt đạt 151.000 đồng/kg và 150.000 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia giảm mạnh 143 USD/tấn (tương ứng 2,18%) so với ngày hôm trước, xuống còn 6.574 USD/tấn.

Tương tự, tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 50 USD/tấn (0,82%), xuống còn 6.100 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia vẫn duy trì ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu cũng không ghi nhận biến động mới, dao động từ 6.600 - 6.800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok Indonesia cũng giảm 11 USD/tấn, đạt 9.132 USD/tấn.

Tại Malaysia và Việt Nam, giá tiêu trắng xuất khẩu lần lượt được giao dịch ở mức 12.000 USD/tấn và 9.350 USD/tấn, không thay đổi so với ngày hôm trước./.