Ngày 13/1: Giá cao su tại các thị trường chính khởi sắc

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay (13/1) tăng nhẹ dù vẫn chịu áp lực từ tồn kho lốp xe tăng lên tại Trung Quốc. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,1% lên 15.925 NDT/tấn. Tại Thái Lan, giá kỳ hạn tháng 2/2026 bật tăng 0,6% lên 63 Baht/kg, trong khi Nhật Bản ghi nhận mức tăng 0,3%, đạt 348 Yên/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay tăng nhẹ. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,1% (10 Nhân dân tệ) lên mức 15.925 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,6% (0,4 Baht) lên mức 63 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,3% (1 Yên) lên mức 348 Yên/kg.

Ở góc độ chuỗi cung ứng, ngành cao su toàn cầu tiếp tục đón nhận những động thái đầu tư quy mô lớn. Ngày 9/12, Tập đoàn Kumho Tire (Hàn Quốc) công bố kế hoạch xây dựng nhà máy lốp xe mới tại khu công nghiệp Bitgreen, huyện Hampyeong, với tổng vốn đầu tư 661 tỷ won (khoảng 390 triệu euro). Giai đoạn 1 của dự án có công suất 5,3 triệu lốp xe và 7 triệu đơn vị cao su tinh luyện mỗi năm, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027 và đi vào sản xuất từ 2028.

Metso Corp. (Phần Lan) cũng thông báo đầu tư nhà máy sản xuất sản phẩm cao su tại Chiết Giang (Trung Quốc), dự kiến vận hành từ quý I/2026. Chuỗi dự án này được đánh giá sẽ tạo lực đỡ cho nhu cầu cao su công nghiệp trong trung hạn, góp phần ổn định thị trường sau giai đoạn biến động kéo dài.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.