Ngày 13/1: Giá thép và quặng sắt trên sàn giao dịch tăng

Giá thép và quặng sắt hôm nay (13/1) giằng co nhẹ, một phần chịu áp lực từ sản lượng thép cán phẳng của Trung Quốc đang tăng lên vào gần dịp Tết Nguyên đán. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục đứng yên chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ cả cung - cầu.

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng nhẹ 0,3% (10 Nhân dân tệ) lên mức 3.137 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt đi ngang mức 832 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,54 USD lên mức 109 USD/tấn.

Theo số liệu theo dõi mới nhất của Shanghai Metal Market (SMM), tổng sản lượng kế hoạch thép cán nguội (CRC) của 31 nhà máy thép lớn tại Trung Quốc trong tháng 1 ước đạt 4,1048 triệu tấn, tăng 195.100 tấn so với sản lượng thực tế tháng 12/2025, tương đương mức tăng 5%.

Ở mảng thép cuộn cán nóng (HRC), 39 nhà máy thép chủ đạo dự kiến sản xuất 13,9883 triệu tấn trong tháng này, tăng 613.300 tấn so với sản lượng thương mại thực tế của tháng trước, tương ứng mức tăng 4,6%.

Bước sang tháng 1, một số nhà máy thép đã hoàn tất bảo dưỡng trước đó và dần khôi phục sản xuất, kéo theo sự phục hồi rõ rệt trong kế hoạch sản xuất thép cuộn cán nóng. Tuy nhiên, tại một số thị trường, áp lực nhận đơn hàng thép cán nguội gia tăng, trong khi biên lợi nhuận của thép cây và thép tấm trung bình lại tốt hơn HRC. Điều này khiến một số nhà máy điều chỉnh nhẹ cơ cấu sản xuất, bao gồm chuyển từ cán nguội sang cán nóng, từ thép cuộn sang thép cây, hoặc từ thép cuộn sang thép tấm trung bình.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam vẫn duy trì ổn định.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.300 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.430 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg./.