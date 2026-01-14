Ngày 14/1: Giá dầu thế giới tăng mạnh tăng hơn 1 USD/thùng

Giá dầu thế giới hôm nay (14/1) tăng hơn 1 USD/thùng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,60 USD/thùng, lên mức 65,47 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 1,65 USD/thùng, lên mức 61,15 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 14/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,60 USD/thùng, tương đương 2,5%, lên mức 65,47 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 1,65 USD/thùng, tương đương khoảng 2,8%, lên mức 61,15 USD/thùng.

Giá dầu tăng mạnh hơn 2% trong phiên giao dịch thứ Ba, khi nguy cơ gián đoạn xuất khẩu dầu thô của Iran lấn át khả năng nguồn cung từ Venezuela có thể gia tăng.

“Thị trường dầu đang hình thành một mức đệm giá nhất định trước các yếu tố địa chính trị,” ông John Evans, chuyên gia phân tích của PVM Oil Associates, nhận định.

Ngày 12/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 25% đối với bất kỳ quốc gia nào có hoạt động kinh doanh với Iran. Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Iran.

“Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ né tránh dầu Iran, nhưng nếu điều đó xảy ra và nếu tất cả các nước đều làm vậy, thì nguồn cung toàn cầu sẽ giảm khoảng 3,3 triệu thùng/ngày do Iran hiện đang cung cấp cho thị trường”, ông Bob Yawger của Mizuho Securities cho biết.

Ngoài ra, bốn tàu chở dầu do các công ty Hy Lạp quản lý đã bị máy bay không người lái chưa rõ danh tính tấn công vào thứ Ba cũng là một tín hiệu về nguồn cung sẽ bị thắt chặt. Theo Reuters, các tàu này đang ở Biển Đen, trên đường tới bốc dầu tại cảng của Tập đoàn đường ống Caspi ngoài khơi bờ biển Nga./.