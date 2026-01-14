Ngày 14/1: Giá lúa tươi có xu hướng tăng, gạo ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (14/1) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu tương đối ổn định, lúa tươi có xu hướng tăng.

Giá lúa tươi hôm nay có xu hướng tăng. Ảnh tư liệu

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mức 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động từ 5.200 - 5.400 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động từ 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, lúa Đông Xuân sớm chào bán một số khu vực, giá có xu hướng tăng. Tại Tây Ninh, nguồn lúa còn ít, nông dân cho bán lúa Đông Xuân ở một số đồng neo giá cao. Tại Cần Thơ, nguồn lúa Đông Xuân có thu hoạch lai rai tại một số khu vực, giá vững. Tại An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán ít, lúa các loại giá tương đối ổn định.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo Đài Thơm 8 hôm nay dao động từ 8.600 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.600 - 7.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.150 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.340 - 7.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 420 - 440 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 319 - 323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 446 - 450 USD/tấn./.