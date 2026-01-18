Ngày 18/1: Giá cà phê tại Lâm Đồng giảm, hồ tiêu neo ở ngưỡng cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (18/1) giảm nhẹ tại Lâm Đồng, các địa phương còn lại không biến động. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trở lại sau phiên sụt giảm sâu. Hiện hồ tiêu trong nước giao dịch quanh ngưỡng 147.500 - 148.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên hôm nay dao động từ 98.300 - 99.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm nhẹ tại Lâm Đồng

Giá cà phê nội địa hôm nay (18/1) giảm nhẹ tại Lâm Đồng, các địa phương còn lại không biến động. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 98.300 - 99.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua, đạt mức 99.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 99.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 98.300 đồng/kg, giảm nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 đảo chiều giảm nhẹ 8 USD/tấn, xuống mức 4.195 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 lại đảo chiều tăng thêm 8 USD/tấn, đạt mức 3.825 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận phiên đảo chiều giảm giá liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 giảm nhẹ 2,8 cent/lb, đạt mức 355,3 cent/lb. Tương tự, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng giảm tiếp 2,75 cent/lb, đạt mức 320,55 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil cũng ghi nhận phiên sụt giảm liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 429,3 cent/lb, giảm nhẹ 2,3 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ 3,65 cent/lb, đạt mức 390,75 cent/lb.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động sau phiên sụt giảm giá sâu từ hôm qua. Hiện hồ tiêu trong nước giao dịch quanh ngưỡng 147.500 - 148.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu giao dịch ở mức 148.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua.

Hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng sáng nay giao dịch ở mốc 148.500 đồng/kg. Lâm Đồng và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay. Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 147.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không ghi nhận biến động mới. Các thị trường duy trì ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.563 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok ở mức 9.118 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.