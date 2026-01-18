Ngày 18/1: Giá heo hơi tiến sát mốc 76.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (18/1) tiếp tục duy trì ở mức cao trên cả nước khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trước Tết Nguyên đán. Nhiều địa phương ghi nhận giá sát mốc 76.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì ở mức cao. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới sau nhiều ngày tăng cao. Các địa phương đều giữ giá so với ngày hôm qua, dao động từ 74.000 - 75.600 đồng/kg.

Cụ thể, các địa phương Hà Nội và Ninh Bình hiện cùng thu mua ở mức 74.000 đồng/kg, sau phiên rớt giá mạnh hôm qua.

Giá heo tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên ổn định ở mốc 75.600 đồng/kg. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ và Sơn La cũng duy trì mức giá 74.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai giữ nguyên mức 75.000 đồng/kg và Lai Châu duy trì ổn định ở mức 74.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay chững lại. Theo đó, Thanh Hóa và Nghệ An hiện đang thu mua heo hơi ở mức 74.000 đồng/kg, mức giá cao nhất trong khu vực.

Các địa phương còn lại trong khu vực đều không có biến động mới về giá cả. Mức giá 72.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Tỉnh Đắk Lắk neo ở mức 73.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Huế, Gia Lai, Khánh Hòa giữ giá 71.000 đồng/kg và Lâm Đồng thấp nhất khu vực với 70.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay lặng sóng tại tất cả các tỉnh thành. Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 67.000 - 71.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo cao nhất khu vực hôm nay giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Vĩnh Long.

Giá heo tại tỉnh Tây Ninh cũng đi ngang ở mức 70.000 đồng/kg, đây là mức giá cao thứ hai trong khu vực.

Trong khi đó, giá heo tại Cần Thơ và Cà Mau hôm nay giao dịch ở mốc 69.000 đồng/kg. Tỉnh An Giang có giá heo thấp nhất trong khu vực, mức thu mua đạt 67.000 đồng/kg./.