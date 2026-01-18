Ngày 18/1: Giá thép và quặng sắt tiếp đà giảm

Giá thép và quặng sắt hôm nay (18/1) tiếp đà đi xuống khi có các dấu hiệu cho thấy nhu cầu ngành thép Trung Quốc suy yếu. Trong nước, giá bán lẻ thép xây dựng tại cả ba miền tiếp tục đi ngang, chưa ghi nhận điều chỉnh mới từ các doanh nghiệp sản xuất lớn.

Giá thép và quặng sắt hôm nay tiếp đà đi xuống. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,6% (19 Nhân dân tệ) lên mức 3.148 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,24% (2 Nhân dân tệ) về mức 832,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,72 USD về mức 106,34 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép thanh Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và Singapore thay đổi tương ứng +0,7%, +0,1% và -2%.

Giá quặng sắt SGX kết thúc tuần trong sắc đỏ, chịu áp lực từ các dấu hiệu cho thấy nhu cầu suy yếu từ ngành thép Trung Quốc.

Sản lượng gang lỏng, chỉ báo quan trọng phản ánh mức tiêu thụ quặng sắt đã giảm gần 2 triệu tấn trong giai đoạn gần nhất, cho thấy hoạt động sản xuất thép chậm lại trong bối cảnh một số nhà máy bước vào kỳ bảo dưỡng định kỳ.

Dữ liệu công bố đầu tuần cho thấy Trung Quốc ghi nhận mức nhập khẩu quặng sắt cao kỷ lục cả trong tháng 12 và toàn bộ năm 2025, khiến lượng tồn kho duy trì ở mức cao ngay từ đầu năm nay.

Ở chiều nguồn cung, hai tập đoàn khai khoáng lớn của Australia là BHP Group và Rio Tinto đã công bố kế hoạch hợp tác tại khu vực Pilbara, với mục tiêu khai thác tới 200 triệu tấn quặng sắt mỗi năm từ thập kỷ tới.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá bán lẻ thép xây dựng tại cả ba miền tiếp tục đi ngang, chưa ghi nhận điều chỉnh mới từ các doanh nghiệp sản xuất lớn.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.300 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.430 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg./.