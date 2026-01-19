Ngày 19/1: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (19/1) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang. Theo đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg….

Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay đi ngang. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động 6.000 -6.200 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 hôm nay dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.650 - 7.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.340 - 7.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 420 - 440 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 319 - 323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 446 - 450 USD/tấn.

Theo thông từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, khối lượng xuất khẩu gạo trong tháng 12/2025, Việt Nam xuất khẩu đạt gần 522,4 nghìn tấn gạo, đạt 248,8 triệu USD. Tính chung cả năm 2025, xuất khẩu gạo đạt hơn 8,06 triệu tấn, thu về 4,103 tỷ USD, giảm 10,8% về khối lượng và giảm 27,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Giá xuất khẩu gạo bình quân năm 2025 đạt khoảng 509 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 627,2 USD/tấn của năm 2024. Như vậy, mỗi tấn gạo xuất khẩu trong năm 2025 giảm khoảng 118,2 USD so với năm trước./.