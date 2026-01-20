Ngày 20/1: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (20/1) giảm nhẹ khi lo ngại nguồn cung từ Iran hạ nhiệt, trong khi căng thẳng xoay quanh Greenland bắt đầu tác động tâm lý thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 63,99 USD/thùng, giảm 0,22%; giá dầu WTI ở mốc 59,33 USD/thùng, giảm 0,19%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ khi lo ngại nguồn cung từ Iran hạ nhiệt. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 20/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 63,99 USD/thùng, giảm 0,22% (tương đương giảm 0,14 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,33 USD/thùng, giảm 0,19% (tương đương giảm 0,11 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi tình hình bất ổn tại Iran lắng xuống, làm giảm nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự, kịch bản từng dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ một trong những quốc gia sản xuất dầu chủ chốt. Trong khi đó, sự chú ý của thị trường đang dần chuyển sang những căng thẳng địa chính trị mới liên quan đến Greenland.

Theo ông Chris Beauchamp, chuyên gia phân tích của IG, dù biến động giá dầu đã dịu lại so với tuần trước, nhưng trong ngắn hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. "Đà điều chỉnh hiện nay mang tính tạm thời, chưa làm thay đổi triển vọng ngắn hạn của thị trường", ông nhận định.

“Khi rủi ro địa chính trị liên quan đến Iran tạm lắng, thị trường đang chuyển trọng tâm sang vấn đề Greenland và những hệ lụy có thể phát sinh trong quan hệ giữa Mỹ và châu Âu”, ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích của Rystad Energy, cho biết. Theo ông, bất kỳ sự leo thang nào của căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương cũng có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp tại Brussels vào thứ Năm tới trong một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp, sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia EU nhằm gây sức ép liên quan đến yêu cầu của Mỹ về việc mua lại Greenland.

Đáng chú ý, thị trường tài chính Mỹ đóng cửa trong ngày thứ Hai nhân dịp Ngày Martin Luther King Jr., khiến thanh khoản giao dịch dầu mỏ ở mức thấp.

Cùng ngày, liên doanh dầu khí Tengizchevroil tại Kazakhstan, do Chevron dẫn dắt, thông báo đã tạm thời ngừng khai thác tại các mỏ Tengiz và Korolev như một biện pháp phòng ngừa, sau khi phát sinh sự cố liên quan đến hệ thống phân phối điện./.