Ngày 23/1: Giá thép tăng, quặng sắt kỳ hạn giảm phiên thứ năm liên tiếp

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải hôm nay (23/1) tăng 5 Nhân dân tệ, lên mức 3.161 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, quặng sắt kỳ hạn tiếp tục giảm sau khi Rio Tinto báo cáo lượng hàng xuất khẩu hàng quý tăng. Trong nước, thị trường giữ nguyên giá bán.

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 9/2026 tăng 5 Nhân dân tệ, lên mức 3.161 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm phiên thứ năm liên tiếp khi Rio Tinto, nhà cung cấp hàng đầu thế giới, báo cáo sản lượng quặng sắt xuất khẩu tăng mạnh trong quý IV, trong khi những lo ngại liên quan đến công tác kiểm tra an toàn tiếp tục gây áp lực lên thị trường Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc giảm 0,32% xuống còn 784 Nhân dân tệ/tấn (112,58 USD/tấn).

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2 (SZZFG6) trên sàn giao dịch Singapore giảm 0,74% xuống còn 103,2 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17/12 ở mức 103 USD/tấn trước đó.

Rio Tinto cho biết sản lượng quặng sắt xuất khẩu trong quý IV tăng 7% so với cùng kỳ, nhờ sản lượng hàng quý đạt mức kỷ lục từ các mỏ tại Pilbara, cùng hiệu suất vận chuyển bằng đường sắt và hoạt động bốc xếp tại cảng được cải thiện đáng kể. Việc sản lượng quặng sắt xuất khẩu từ Úc sang Trung Quốc gia tăng được cho là sẽ tiếp tục tạo áp lực giảm giá đối với thị trường quặng sắt tại Trung Quốc trong ngắn hạn.

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải diễn biến trái chiều. Thép thanh cốt thép giảm 0,35%, thép cuộn cán nóng giảm 0,06%. Ngược lại, thép dây (SWRcv1) tăng nhẹ 0,03% và thép không gỉ tăng 2,4%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá bán lẻ thép xây dựng trong nước hôm nay bình ổn trở lại ở nhiều doanh nghiệp.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.