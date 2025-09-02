Nguồn vốn chính sách xã hộ giúp Điện Biên tự tin giảm nghèo bền vững

(TBTCO) - Nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang là công cụ quan trọng, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nguồn vốn này, tiếp tục là trụ cột để Điện Biên thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 18% trong năm 2025.

Điện Biên là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống ở các vùng cao, biên giới, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu vốn sản xuất, thiếu phương tiện sinh kế.

Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn thay đổi mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, góp phần giảm nghèo bền vững. Ảnh: TL

Trong bối cảnh đó, thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn để sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Theo thống kê đến hết ngày 31/5, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên đạt 5.272,359 tỷ đồng, tăng 260,775 tỷ đồng so với cuối năm 2024.

Đáng chú ý là chương trình cho vay hộ nghèo đạt dư nợ hơn 1.738,55 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ với 30.098 khách hàng; qua đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của ngân hàng chính sách xã hội đối với nhóm đối tượng yếu thế. Song song đó, ngân hàng cho vay hộ cận nghèo đạt gần 763,78 tỷ đồng, tăng 60,53 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt hơn 370,49 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng ưu đãi góp phần quan trọng trong việc giúp các hộ vượt qua ngưỡng nghèo, ổn định đời sống và từng bước phát triển kinh tế gia đình.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên còn tập trung cho vay các chương trình thiết thực như: vay vốn giải quyết việc làm (dư nợ 640,856 tỷ đồng), vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn (944,384 tỷ đồng), vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo… Tổng số lượt khách hàng vay vốn từ đầu năm lên đến 12.783 lượt, minh chứng cho nhu cầu lớn và sự tin tưởng của người dân vào chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước./.