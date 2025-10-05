(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Quy chế công vụ tại Quyết định số 1479/QĐ-CHQ. Đây là cơ sở cho việc tổ chức, quản lý và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành. Đáng chú ý, quy chế quy định rõ những hành vi công chức hải quan không được làm trong quá trình thực thi công vụ.

Quyết định số 1479/QĐ-CHQ nêu rõ những việc cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Hải quan không được làm là: không thực hiện, thực hiện không đúng quy định về quản lý, sử dụng trang chế phục hải quan; không thực hiện, thực hiện không đúng quy định về quản lý, sử dụng chứng minh hải quan, dấu số hiệu công chức; sử dụng rượu, bia và các chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; các hành vi thực hiện không đúng quy định tại các văn bản về kỷ luật lao động, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; các hành vi thực hiện không đúng quy tắc ứng xử trên không gian mạng.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuẩn hóa tác phong làm việc của cán bộ, công chức hải quan. Ảnh: CHQ

Theo Cục Hải quan, quy chế là công cụ quan trọng để nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuẩn hóa tác phong làm việc, đồng thời thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Cục Hải quan cũng nghiêm cấm cán bộ, công chức có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiên hà cho người dân, doanh nghiệp khi thi hành công vụ; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn của người dân, doanh nghiệp; có tác phong, thái độ không lịch sự, không nghiêm túc, không khiêm tốn khi giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, nhân dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức hải quan không được tham gia kinh doanh, góp vốn, vay nợ cá nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, làm ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín, hình ảnh cơ quan, đơn vị; mạo danh, mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân; quảng cáo thương mại, bán hàng, tiếp thị bán hàng tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc; đánh bạc dưới mọi hình thức; mê tín, bói toán, lập bàn thờ, để bát hương, thắp hương trong hội trường, phòng làm việc, phòng ở, nhà kho, nhà ăn tập thể, nơi để hồ sơ tài liệu trong khu vực trụ sở đơn vị hải quan.