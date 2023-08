Sân bay Nội Bài dự kiến sẽ đón khoảng 410.000 lượt khách dịp lễ Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Chiều 24/8, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (NIA) cho biết, dự kiến cảng sẽ đón khoảng 410.000 lượt khách và gần 2.500 lượt chuyến bay dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo lượng hành khách di chuyển qua sân bay tăng 5% so với ngày thường. Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ sẽ có khoảng 410.000 lượt khách, tăng 37% so với dịp 2/9/2022 và gần 2.500 lượt chuyến bay, tăng 17% so với cùng kỳ.

Trong đó ngày cao nhất sẽ phục vụ hơn 106.000 lượt khách (31.000 lượt khách quốc tế, hơn 75.000 lượt khách nội địa) và 637 lượt chuyến bay (230 lượt chuyến bay quốc tế, hơn 407 lượt chuyến bay nội địa).

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9, cảng hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

NIA sẽ triển khai quyết liệt các phương án phòng chống ùn tắc giao thông tại sân đỗ ô tô, linh hoạt hạn chế người nhà đưa tiễn tại Nhà ga hành khách T2...

Để hoàn tất thủ tục nhanh chóng, giúp hành khách thuận lợi trong hành trình, đại diện NIA khuyến cáo: hành khách mang bản gốc giấy tờ tùy thân, kiểm tra kỹ thời hạn sử dụng, đặc biệt lưu ý những hành khách đi cùng trẻ em từ 14 tuổi trở lên. Nếu hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 để thay giấy tờ đi tàu bay, lưu ý thao tác mở sẵn tài khoản, đảm bảo nhanh chóng hoàn thiện thủ tục./.