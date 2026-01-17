Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ phục vụ quản lý thuế và người nộp thuế

(TBTCO) - Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ban Nghiệp vụ thuế cho biết, năm 2025, ban đã đẩy mạnh công tác thực hiện chuẩn hóa, làm giàu dữ liệu người nộp thuế; đến nay đã có 100% số hộ kinh doanh được rà soát và cập nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu; gần 90% hộ kinh doanh ổn định đã sử dụng eTax Mobile.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nghiệp vụ thuế cho biết, năm 2025, do yêu cầu sắp xếp, tổ chức, tinh gọn lại bộ máy, công tác quản lý thuế điều chỉnh phương thức quản lý phù hợp với mô hình quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ban Nghiệp vụ thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Thuế đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Đặc biệt, trong công tác chuẩn hóa, làm giàu dữ liệu đã có 100% số hộ kinh doanh được rà soát và cập nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu; gần 90% hộ kinh doanh ổn định đã sử dụng eTax Mobile. Lũy kế đến 31/12/2025, tỷ lệ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh đạt mức 78%.

Trong công tác hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các dịch vụ thuế điện tử, 99% doanh nghiệp khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với 15,5 triệu hồ sơ khai thuế. 97% doanh nghiệp được hoàn thuế tham gia hoàn thuế điện tử. Trong công tác quản lý hoàn thuế, tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử đạt 98%, tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tiền lương tiền công điện tử của cá nhân đạt hơn 99%.

Các đại biểu và công chức Ban Nghiệp vụ thuế tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức Ban Nghiệp vụ thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo, năm 2026, Ban Nghiệp vụ thuế đẩy mạnh tái thiết kế quy trình nghiệp vụ thuế phục vụ công tác quản lý thuế cũng như phục vụ người nộp thuế là nhiệm vụ cấp bách.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn và tập thể cán bộ, công chức Ban Nghiệp vụ thuế. Ảnh: Phương Thảo

Cùng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Mai Sơn yêu cầu, năm 2026, với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, đề nghị Ban Nghiệp vụ thuế tiếp thu toàn diện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Mai XuânThành, tiếp tục nỗ lực, quyết tâm tìm giải pháp hiệu quả, đổi mới tư duy trong triển khai tái thiết kế quy trình nghiệp vụ thuế nhằm hướng dẫn thực chất để tạo niềm tin và đồng hành với người nộp thuế.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế, Trưởng Ban Nghiệp vụ thuế Nguyễn Thị Thu khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2025 không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của cán bộ, công chức Ban Nghiệp vụ thuế, mà còn ghi nhận sự nỗ lực và phối hợp hiệu quả trong công tác tài chính nội ngành của cơ quan thuế các cấp trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao và nhiều thay đổi về tổ chức, cơ chế quản lý.

“Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế, tập thể Ban Nghiệp vụ thuế sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để triển khai các nhiệm vụ đề ra năm 2026 và tập trung đổi mới, sáng tạo phương thức quản lý; nâng cao chất lượng công chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ” - Trưởng ban Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh./.