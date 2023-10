Thu hồi nợ thuế tăng tốc chặng nước rút

(TBTCO) - Công tác quản lý nợ thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được cơ quan thuế các cấp quan tâm, chú trọng triển khai. Tuy nhiên, đến nay tình hình nợ thuế vẫn đang có chiều hướng tăng, do doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. Trong giai đoạn nước rút, toàn ngành Thuế đang tập trung nguồn lực, thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu hồi nợ thuế.

Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung

Nợ thuế có chiều hướng tăng

Thông tin về công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế tính đến cuối tháng 9/2023 ước toàn ngành thu được 34.610 tỷ đồng nợ thuế, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/9/2023 là 153.116 tỷ đồng, giảm 0,4% so với tháng trước (đến ngày 31/8/2023), tăng 3,6% so với thời điểm ngày 31/12/2022, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến cuối tháng 9/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu là 7,7%.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực, ngành kinh tế, sản xuất kinh doanh, làm số nợ thuế có xu hướng tăng lên qua các tháng, điều này đã tác động bất lợi đến việc thực hiện xử lý thu hồi nợ thuế.

Để kéo giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2023, lãnh đạo Tổng

Cùng với việc thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, cán bộ công chức thuế cần phải nắm chắc, quản chặt các nguồn thu trọng yếu, thế mạnh để bù đắp các khoản thiếu hụt, đặc biệt chú trọng đến công tác chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản… Ông Mai Xuân Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp thực hiện rà soát, đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản; hồ sơ phân loại nợ phải đầy đủ theo hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thuế, trong giai đoạn nước rút này, cơ quan thuế các địa phương đang tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế tài khoản ngân hàng của người nộp thuế (NNT) để thu hồi những khoản thuế nợ vào NSNN.

Ghi nhận tại Bắc Giang cho thấy, Cục Thuế Bắc Giang đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ thu hồi nợ đọng, nhất là nợ của các doanh nghiệp (DN). Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho biết, xác định thu hồi nợ đọng thuế là nhiệm vụ khó khăn nên ngay từ đầu năm, cục thuế đã triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý nợ, đôn đốc thu hồi, cưỡng chế nợ thuế.

Cùng với việc thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, cưỡng chế nợ phù hợp với từng đối tượng nợ thuế, Cục Thuế Bắc Giang cũng ban hành thông báo số nợ, thường xuyên nhắc nhở, mời đại diện DN đến làm việc trực tiếp. Trường hợp chây ỳ, cục thuế kiên quyết cưỡng chế bằng cách trích tài khoản của DN tại ngân hàng, đình chỉ hóa đơn để thu nợ theo quy định, nhất là DN có số nợ lớn, kéo dài; thực hiện công khai thông tin DN, cá nhân nợ thuế quá hạn 90 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua các biện pháp thu nợ thuế, 9 tháng năm 2023, Cục Thuế Bắc Giang đã thu nợ từ các tổ chức, DN, cá nhân được gần 2,3 nghìn tỷ đồng.

Kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chây ỳ

Ông Mai Đình Tú - Phó cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, cục thuế thường xuyên công khai nguồn thuế nợ đọng và danh tính những tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế, nhưng chưa chấp hành, có biểu hiện chây ỳ. Thực hiện biện pháp này, hàng trăm tập thể, cá nhân còn nợ đọng thuế đã được công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Để thu hồi các khoản nợ tiền thuế, Cục Thuế Vĩnh Phúc cũng đã chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế trực thuộc rà soát, phân loại các khoản nợ thuế theo đúng quy trình và xử lý các khoản nợ theo quy định…

Đầu tháng 9 vừa qua, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã thực hiện công khai thông tin 51 NNT còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN với số tiền trên 281 tỷ đồng, trong đó có rất nhiều DN có số nợ lớn lên đến vài chục tỷ đồng. Sau khi bị công khai thông tin, đến nay đã có nhiều DN trong danh sách nợ thuế đã tiến hành thanh toán đầy đủ các khoản nghĩa vụ thuế với NSNN. Điển hình như: Công ty CP Đầu tư VCI đã thanh toán khoản nợ hơn 25,9 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ T&T đã thanh toán khoản nợ hơn 26,2 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho biết, trong giai đoạn nước rút này, cục thuế tiếp tục rà soát, có biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định đối với các trường hợp nợ thuế quá hạn.

Để giảm tiền thuế nợ, không để nợ mới phát sinh, tại cuộc làm việc với Cục Thuế Bình Định mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã chỉ đạo cục thuế tăng cường công tác dự báo, phân tích nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ…; đặc biệt phải nắm chắc, quản chặt các nguồn thu trọng yếu, thế mạnh để bù đắp các khoản thiếu hụt…