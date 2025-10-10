Thuế TP. Hải Phòng tổ chức lớp bồi dưỡng về phân tích, xác định rủi ro của báo cáo tài chính

(TBTCO) - Ngày 8/10/2025, Thuế TP. Hải Phòng phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng chuyên đề "Phân tích báo cáo tài chính, xác định rủi ro của báo cáo tài chính có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phục vụ công tác quản lý, kiểm tra thuế".

Đây là một trong những chuyên đề quan trọng trong kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và ứng dụng quản lý thuế cho công chức Thuế TP. Hải Phòng năm 2025. Ngoài ra, còn đặc biệt cần thiết trong bối cảnh Thuế thành phố đang quản lý trên 180.000 người nộp thuế, bao gồm 110.532 doanh nghiệp, tổ chức và 70.944 hộ kinh doanh cá thể.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tiếp, do các giảng viên của VACPA hướng dẫn với sự tham gia của khoảng hơn 200 lãnh đạo và công chức làm việc tại các bộ phận kiếm tra; quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp; nghiệp vụ, dự toán, pháp chế thuộc Thuế thành phố và các Thuế cơ sở.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng phát biểu khai mạc chương trình đào tạo. Ảnh: CTV.

Tại lớp học, công chức được bồi dưỡng kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, là khâu then chốt trong công tác quản lý rủi ro và kiểm tra thuế. Đồng thời công chức được nhấn mạnh kỹ năng sử dụng công nghệ và khai thác các ứng dụng quản lý thuế đang được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của ngành.

Đặc biệt tại lớp bồi dưỡng, các giảng viên kiêm chức của Thuế TP. Hải Phòng đã trình bày ứng dụng phân tích báo cáo tài chính có hỗ trợ của AI do Thuế TP. Hải Phòng xây dựng. Ứng dụng giúp tự động hóa quá trình sàng lọc, nhận diện nhanh các biến động bất thường và rủi ro cao trên báo cáo tài chính của người nộp thuế, từ đó hỗ trợ công chức thuế nâng cao hiệu suất, hiệu lực và hiệu quả trong việc phát hiện các sai sót, gian lận ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế. Ứng dụng sử dụng bộ 20 tiêu chí đánh giá rủi ro bằng AI, đồng thời AI thực hiện đối chiếu theo chiều dọc, chiều ngang, các số dư… để nhận diện những dấu hiệu bất thường.

Nhờ đó, thời gian phân tích và nhận xét bình quân mỗi báo cáo tài chính chỉ dưới 1 phút, giúp tiết kiệm công sức và thời gian của công chức thuế. Đây là công cụ hữu hiệu trong công tác hỗ trợ kiểm tra, giám sát ngay tại trụ sở cơ quan thuế, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và tuân thủ thuế.

Quang cảnh buổi đào tạo Bồi dưỡng văn hóa công sở trong môi trường số.

Chương trình bồi dưỡng đã diễn ra trong không khí tích cực trao đổi, học hỏi và đã góp phần nâng cao chất lượng trong thực thi công vụ cho công chức Thuế TP. Hải Phòng, hướng đến mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ và xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Ngoài ra, Thuế TP. Hải Phòng còn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo và đào tạo lại với đa dạng chuyên đề, liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn cùng các kỹ năng cần thiết cho công chức thuế toàn ngành như lớp tập huấn “Ứng dụng AI trong nâng cao hiệu quả công việc”, lớp “Bồi dưỡng văn hóa công sở trong môi trường số, kỹ năng giao tiếp và xử lý xung đột trong hoạt động công vụ”. Đây là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2025, đặc biệt là hai khâu đột phá: "Tinh gọn tổ chức bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" và “Chuyển đổi số toàn diện tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực, đơn vị, bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế”.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho rằng, trong bối cảnh tinh gọn bộ máy với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 được dự báo có nhiều khó khăn, cùng với việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát về thuế và hoá đơn đối với một số lượng người nộp thuế lớn trên toàn địa bàn thành phố đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu trong công tác quản lý thuế đáp ứng thực tiễn. Do đó, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu, đồng thời trang bị kiến thức về ứng dụng quản lý thuế hiện đại trở thành một yêu cầu tất yếu, cấp bách.

Quang cảnh buổi đào tạo Phân tích báo cáo tài chính, xác định rủi ro của báo cáo tài chính.

Với ngành Thuế, đây không chỉ đơn thuần là yêu cầu về nghiệp vụ, mà còn là sự đổi mới toàn diện về tư duy và phương thức làm việc, hướng tới xây dựng đội ngũ công chức trở thành “công chức số”: yêu cầu mỗi công chức phải nắm vững chuyên môn, chính sách, có kỹ năng ứng dụng công nghệ, AI vào công tác quản lý thuế, nhằm đạt được tốt nhất mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.