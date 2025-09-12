(TBTCO) - Sáng ngày 12/9/2025, tại Hưng Yên, với tinh thần sớm hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết số 68- NQ/TW, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (UFBA) - Bộ Tài chính tổ chức hội thảo khoa học quốc gia năm 2025 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới”.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học thuộc các trường đại học, học viện như: Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Công Đoàn, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh...

Đoàn Chủ tọa điều hành hội thảo khoa học "phát triển kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới". Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sỹ Lê Tuấn Hiệp - Chủ tịch hội đồng trường Đại học Tài chính quản trị - kinh doanh cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư đang diễn ra mạnh mẽ, kinh tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên phát triển thịnh vượng.

Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, khẳng định sự lớn mạnh và đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước. Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài; cần được cụ thể hoá trong các chiến lược, chính sách phát triển của đất nước.

Nghị quyết số 68- NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được coi là bước đột phá trong tư duy và hoạch định chính sách phát triển kinh tế. Nghị quyết là lời khẳng định mạnh mẽ của Đảng về vai trò then chốt, động lực quan trọng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Tiến sỹ Lê Tuấn Hiệp cho biết, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 100 bài viết và lựa chọn biên tập được 91 bài viết có chất lượng để đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc gia.

Các bài viết tập trung vào các chủ đề chính như: Các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tư nhân; Cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển kinh tế tư nhân xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế bền vững; Đánh giá tác động của các cơ chế, chính sách đến phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay; Phân tích thực trạng và các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới.

Tại hội thảo, các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ, phản biện một cách thẳng thắn các nội dung liên quan đến chủ đề Hội thảo và đề xuất các giải pháp chiến lược, đồng bộ nhằm phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới.