Tháng 5/2022, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nông - lâm - thủy sản ước đạt trên 5,1 tỷ USD, tăng 18,1% so với tháng 5/2021, tăng 3,8% so với tháng 4/2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nông - lâm - thủy sản ước gần 23,2 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.