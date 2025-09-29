Bảo Việt: Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025

(TBTCO) - Tại Hội nghị Quản trị doanh nghiệp 2025 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Bảo Việt tiếp tục được vinh danh là một trong 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam có thành tích nổi bật về hiệu quả kinh doanh, năng lực quản trị và tầm ảnh hưởng trên thị trường.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, Bảo Việt đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, linh hoạt thích ứng với thị trường, đồng thời giữ vững định hướng phát triển bền vững. Năm 2025, Bảo Việt tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, duy trì đà tăng trưởng ổn định cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, củng cố niềm tin với cổ đông, khách hàng và đối tác.

Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia, các tổ chức trong nước và quốc tế. Bảng xếp hạng được tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới như Bloomberg, Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Giải thưởng Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam căn cứ kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập, khách quan dựa trên các tiêu chí về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng vốn trong giai đoạn 3 năm gần nhất.

Bảo Việt vinh dự nhiều năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, khẳng định sự ổn định, vững chắc và tiềm năng phát triển dài hạn. Trong năm 2025, Bảo Việt dự tính dành hơn 783 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 bằng tiền, tương đương tỷ lệ 10,551% trên mệnh giá cổ phiếu. Lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 (trước soát xét) tăng 31,5% so với cùng kỳ, đạt 1.392 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 30/6/2025 đạt hơn 10 tỷ USD, tương đương 264.124 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thời điểm 31/12/2024.

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Không chỉ được vinh danh tại giải thưởng này, mới đây, Bảo Việt còn ghi dấu với Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025 do Forbes Việt Nam công bố. Bảo Việt được Brand Finance xếp hạng Top 3 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (BSI) ở mức xuất sắc, Top 16 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Trước đó, Bảo Việt cũng được vinh danh tại IR Awards 2025 trong nhóm doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư minh bạch và hiệu quả.