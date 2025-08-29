Bảo Việt tự hào là gian hàng đầu tàu kinh tế ngành bảo hiểm tham gia Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

(TBTCO) - Trong không khí hào hùng cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), ngày 28/8/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc, quy tụ sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tập đoàn Bảo Việt tự hào góp mặt tại triển lãm, khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu quốc gia với hành trình 60 năm phát triển.

Bảo Việt luôn giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm – tài chính.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Bảo Việt tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu ngành tài chính - bảo hiểm, giữ vững niềm tin của khách hàng và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Trải qua hành trình 60 năm phát triển, Bảo Việt không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm dịch vụ, mà còn chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ số, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) ý nghĩa, từ hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường đến hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn.

Với 60 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt luôn giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm – tài chính, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam, bảo vệ giá trị sống, gìn giữ hạnh phúc và kiến tạo sự an tâm, phồn vinh, thịnh vượng cho cộng đồng.

Tại sảnh 2 Nhà Triển lãm Kim Quy, gian hàng của Bảo Việt mang đến một không gian trải nghiệm mở, hiện đại, vừa tái hiện dấu ấn lịch sử 60 năm vừa thể hiện khát vọng tương lai. Chủ đề xuyên suốt là “Phát triển bền vững”, thể hiện cam kết đồng hành cùng dân tộc vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập.

Ngay từ lối vào, khách tham quan được tham quan thành tựu Bảo Việt qua các thời kỳ, bảng truyền thống “Những dấu son lịch sử” khắc họa chặng đường gắn bó mật thiết giữa sự lớn mạnh của Bảo Việt và hành trình phát triển của đất nước. Khu vực trung tâm là không gian triển lãm ấn tượng, trưng bày thành tựu, con số tăng trưởng nổi bật, và các giải thưởng quốc tế danh giá - minh chứng cho uy tín, năng lực và vị thế tiên phong của Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm - tài chính Việt Nam.

Đặc biệt, khu trưng bày 17 mục tiêu phát triển bền vững là điểm nhấn quan trọng, phản ánh nỗ lực cụ thể hóa tầm nhìn phát triển bền vững thông qua các sáng kiến xanh, hỗ trợ cộng đồng và chiến lược số hóa của Bảo Việt.

Bên cạnh đó, gian trưng bày của Bảo Việt có sự tham gia của các đơn vị: Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, Quản lý Quỹ Bảo Việt, Chứng khoán Bảo Việt, Ngân hàng Bảo Việt, mang lại sự đa dạng và phong phú trong các sản phẩm dịch vụ tạo điểm nhấn sinh động và thu hút khách tham quan. Đến với gian hàng Bảo Việt, khách tham quan không chỉ được tư vấn trực tiếp, trải nghiệm các sản phẩm - dịch vụ tài chính - bảo hiểm với ưu đãi đặc biệt, mà còn có cơ hội check-in cùng lá cờ Tổ quốc, tham gia minigame vui nhộn, nhận nhiều quà tặng ý nghĩa.

Sự hiện diện của Bảo Việt tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” một lần nữa thể hiện niềm tự hào, trách nhiệm và cam kết đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường kiến tạo một Việt Nam giàu mạnh, hạnh phúc.

Triển lãm thành tựu đất nước sẽ diễn ra đến hết ngày 05/9/2025./.