Bộ Tài chính ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ra Quyết định số 52/QĐ-BTC về việc ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 của Bộ Tài chính.

Chương trình nêu rõ, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Bộ Tài chính kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh minh họa

Trên tinh thần đó, Bộ Tài chính xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026, gồm: Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực quốc gia; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế gắn với cải cách thủ tục hành chính; kiên quyết loại bỏ các quy định rườm rà gây lãng phí thời gian và cơ hội của người dân, doanh nghiệp; tinh gọn bộ máy, xây dựng nền hành chính tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc có trách nhiệm căn cứ Chương trình này để xây dựng Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 của đơn vị mình và báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch – Tài chính) trong thời hạn quy định; đồng thời tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

Chương trình cũng đặt ra yêu cầu hoàn thành xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao tự chủ chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với kinh tế; tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, Chương trình xác định các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong năm 2026. Cụ thể, tập trung vào hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống lãng phí; xây dựng, tinh gọn bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức hiệu lực, hiệu quả; quản lý, sử dụng tài nguyên, nhân lực, vật lực hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án hiệu quả thấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vụ việc lãng phí; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác phòng, chống lãng phí.

Chương trình đề ra nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, trong đó giao các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; rà soát, bổ sung các quy định và định mức kinh tế - kỹ thuật không còn phù hợp trong các lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí như ngân sách nhà nước, tài sản công, đầu tư công, nợ công, tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, Chương trình yêu cầu tăng cường kỷ cương, trách nhiệm; phấn đấu giải ngân 100% dự toán được phân bổ; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước và nợ công; sử dụng hiệu quả vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi; công khai số liệu ngân sách và đẩy mạnh giám sát của cộng đồng.

Đối với quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính yêu cầu đẩy nhanh sắp xếp lại nhà, đất; xử lý tài sản dôi dư sau khi tinh gọn bộ máy; hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công và xây dựng báo cáo tổng hợp trong năm 2026; thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Chương trình cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thu hồi triệt để tài sản nhà nước bị thất thoát; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm./.