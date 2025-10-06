(TBTCO) - Dù còn không ít khó khăn phải vượt qua, nhưng “gam màu sáng” của thị trường địa ốc vẫn được thể hiện rõ nét trong bức tranh chung về lợi nhuận của ngành trong quý III/2025.

Động lực từ chính sách

“Thị trường bất động sản đang chuyển mình sau một loạt chính sách hỗ trợ, nổi bật là lãi vay ngân hàng giảm mạnh, pháp lý dự án có hướng tháo gỡ, giúp niềm tin của cả bên bán và bên mua được củng cố” - chia sẻ của

TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam năm 2025 (VWAS) do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức gần đây phần nào khái quát bức tranh địa ốc nói chung lúc này.

Thị trường bất động sản đang chuyển mình sau một loạt chính sách hỗ trợ, nổi bật là lãi vay ngân hàng. Ảnh: Việt Dương

Trong giai đoạn mới, vấn đề lớn nhất với các doanh nghiệp bất động sản có lẽ không còn là dòng tiền, mà là nền tảng về nhân sự, về chiến lược ra hàng phù hợp với chu kỳ mới. Dự báo kết quả kinh doanh quý III/2025 của các nhóm ngành, Công ty Chứng khoán MB (MBS) đánh giá, bất động sản tiếp tục duy trì phong độ tăng trưởng quý thứ 3 liên tiếp và nằm trong tốp đầu tăng trưởng lợi nhuận, bất chấp yếu tố về mùa vụ trong tháng 7 âm lịch - thời điểm thường ghi nhận sức mua yếu trong năm.

Trong đó, "ông lớn" Vinhomes (mã CK: VHM) vẫn duy trì phong độ với loạt dự án như Ocean Park 2, Ocean Park 3, Royal Island và Golden Avenue tiến hành bàn giao, giúp lợi nhuận dự báo ghi nhận gần 13.000 tỷ đồng (tăng 71% so với quý II và tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024), qua đó đạt hơn 39.000 tỷ đồng lãi sau thuế qua 9 tháng.

Sau thương vụ sáp nhập Sunshine Homes, Sunshine Group không chỉ vươn lên vị trí “á quân” trên thị trường địa ốc (sau Vinhomes), mà còn tiến sát mốc mục tiêu lợi nhuận năm 2025 tăng gấp 18 lần. Riêng quý III/2025, Sunshine Group ước doanh thu đạt 3.664 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.474 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận lên tới 40%. Đại diện Sunshine Group chia sẻ, việc sáp nhập không chỉ giúp vốn hóa tăng lên, mà còn mở ra dư địa lớn cho Sunshine Group trong việc mở rộng đầu tư, thu hút dòng vốn chiến lược, cũng như khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Ngoài Vinhomes và Sunshine Group, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Triển vọng của thị trường bất động sản tăng dần theo thời gian Định giá P/B (Price-to-Book) của nhóm cổ phiếu bất động sản ở mức 1,2 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 1,5 lần, cho thấy tiềm năng hấp dẫn trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang tái cơ cấu và kỳ vọng phục hồi. Mặc dù thị trường còn phân hóa, các yếu tố như lãi suất thấp hơn, cải thiện hạ tầng và các luật mới về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản được sửa đổi có thể là động lực thúc đẩy ngành này.

Đánh giá về mức độ “sẵn sàng tái nhập cuộc” của các chủ thể tham gia thị trường, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, nhờ sự chuyển biến trên thị trường bất động sản cùng việc tự nhìn lại mình để có sự điều chỉnh phù hợp, mà cả cá nhân và doanh nghiệp làm môi giới đều thấy “khỏe” hơn. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp bất động sản nói chung và doanh nghiệp môi giới nói riêng đều thể hiện tâm lý lạc quan khi đưa ra mục tiêu tăng trưởng cao so với kết quả đạt được năm 2024.

Trong đó, như phân tích của ông Nguyễn Quang Tín - Tổng giám đốc DIC Corp, dù vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ngờ, thị trường bất động sản đang có rất nhiều điều kiện tốt để hồi phục, “tiền đang nhiều hơn hàng” và trở thành động lực giúp doanh nghiệp có cơ hội tái cấu trúc, đưa sản phẩm bất động sản ra thị trường.

Với DIC Corp, việc chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point vừa qua không chỉ đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh quý III/2025, mà còn giúp bổ sung nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Kết thúc 9 tháng năm 2025, doanh thu của DIC Corp ước đạt 1.896 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ.

Tương tự, Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt, mã CK: PDR) cũng dự kiến ghi nhận khoản lợi nhuận lớn từ việc bán 80% cổ phần tại dự án Thuận An 1. Ngay đầu tháng 9/2025, doanh nghiệp đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư bất động sản cao tầng Thuận An 1, trong đó Phát Đạt sở hữu 99% vốn, nhằm chuẩn bị cho việc chuyển nhượng. Ngoài ra, Phát Đạt còn triển khai mở bán đợt mới của dự án Bắc Hà Thanh - Quy Nhơn Iconic. Dự án này được kỳ vọng sẽ đóng góp doanh thu và lợi nhuận từ quý IV/2025 trở đi.

Lãnh đạo Phát Đạt cho hay, quý III/2025, công ty dự kiến ghi nhận 190 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 273% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng năm 2025, Phát Đạt ghi nhận 894 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 477% so với cùng kỳ năm trước.

Còn với Đất Xanh Group, dù không chia sẻ chi tiết về kết quả kinh doanh quý III/2025, nhưng đại diện doanh nghiệp cho hay, nhờ một số dự án được gỡ khó, như The Privé (Gem Riverside, TP. Hồ Chí Minh) và Gem Sky World (Đồng Nai), mảng môi giới tiến triển tích cực, nên lợi nhuận trong quý III có thể ghi nhận kết quả khả quan. Theo dự báo của đơn vị nghiên cứu, các dự án bàn giao sớm có thể giúp doanh nghiệp này mang về 150 - 200 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III, qua đó giúp lũy kế lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 400 tỷ đồng, dự kiến vượt chỉ tiêu kinh doanh cả năm 2025.

Xu hướng tích cực tiếp tục được cải thiện

Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản (VARS IRE), kết quả tích cực của các doanh nghiệp địa ốc nêu trên đến từ sự linh hoạt trong tái cấu trúc hoạt động. Trước bối cảnh thị trường còn khó khăn, thay vì phát triển dàn trải, nhiều doanh nghiệp tập trung hoàn thiện các dự án hiện hữu để duy trì dòng tiền và củng cố niềm tin với người mua nhà. Thông qua hoạt động mua bán - sáp nhập, những doanh nghiệp này đã giải tỏa áp lực tài chính và tái cơ cấu dòng sản phẩm chủ đạo.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group Đồ họa: tư liệu

“Minh chứng rõ nhất là doanh thu của phần lớn chủ đầu tư trong năm qua đến từ hoạt động sang nhượng và bàn giao dự án. Ngoài ra, nỗ lực đạt được các thỏa thuận hoán đổi, gia hạn nợ cũng như xoay vòng vốn cũng giúp có thêm nguồn lực để thi công các dự án, sớm đưa sản phẩm ra thị trường, qua đó thu được dòng tiền về” - bà Miền nói.

Đồng quan điểm, đại diện Tập đoàn Everland cho rằng, chính sách thuận lợi, niềm tin nhà đầu tư và dòng vốn mạnh sẽ quyết định tốc độ và chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có chiến lược riêng, nhưng có thể khẳng định, giai đoạn hiện tại là thời điểm để “bứt phá” và củng cố vị thế trên một sân chơi đang hồi sinh mạnh mẽ. Bản thân Everland, sau giai đoạn tái cấu trúc, đã tập trung dồn lực triển khai dự án trọng điểm Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Dự kiến, công ty sẽ khai trương 2 tòa đầu tiên (tòa A - B) trong tháng 10/2025 và vận hành thử một số tầng, đồng thời khánh thành 3 tòa A - B - F trong quý IV/2025.

Nhìn chung, theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một chu kỳ mới: sôi động và có màu sắc hơn, nhưng vẫn đi kèm thách thức. Triển vọng trung hạn của ngành bất động sản phụ thuộc lớn vào khả năng mở bán dự án cùng khả năng quản trị, cân đối dòng tiền của doanh nghiệp. Xu hướng phân hóa trên thị trường sẽ ngày càng rõ rệt, chỉ những doanh nghiệp có quỹ đất sạch, pháp lý minh bạch và tài chính lành mạnh mới tận dụng được cơ hội trong giai đoạn phục hồi.