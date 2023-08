Chứng khoán Mỹ nhuốm sắc đỏ khi cả ba chỉ số chính đều đi xuống

(TBTCO) - Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đi xuống trong phiên giao dịch ngày 8/8 sau thông tin Moody's hạ xếp hạng của 10 nhà băng khu vực cũng như đưa một số ngân hàng vào diện xem xét.

Nguồn: CNBC. Biểu đồ: Minh Quang

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 8/8, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 159 điểm, tương đương 0,45% và đóng cửa ở mức 35.314 điểm. Trong phiên, đã có lúc chỉ số này tụt tới 465 điểm.

S&P 500 giảm 0,42% và chốt phiên với 4.499 điểm. Nasdaq Composite tụt lùi 0,79%, xuống còn 13.884 điểm. Như vậy, tính từ đầu tháng đến nay, S&P 500 và Nasdaq đã lần lượt giảm 2% và 3,2%.

Cổ phiếu ngân hàng đã giảm trên diện rộng khi Moody’s hạ xếp hạng tín dụng của một loạt các nhà băng khu vực, trong đó có M&T Bank và Pinnacle Financial với lý do rủi ro tiền gửi, nguy cơ suy thoái kinh tế và danh mục đầu tư bất động sản thương mại gặp khó khăn. Cơ quan xếp hạng tín dụng này cũng đưa Bank of N.Y. Mellon và State Street vào diện xem xét hạ bậc.

Cổ phiếu của Goldman Sachs và JPMorgan Chase lần lượt trượt khoảng 2,1% và 0,6%. Trong khi đó, SPDR S&P Bank ETF (KBE) giảm 1,3%./.