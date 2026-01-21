Chứng khoán phái sinh ngày 21/1: Hút mạnh dòng tiền, chênh lệch thu hẹp khi VN30 điều chỉnh

(TBTCO) - Dòng tiền đang đổ mạnh vào thị trường chứng khoán phái sinh. Giá hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc xanh, trái ngược với xu hướng giao dịch dưới ngưỡng tham chiếu trong hầu hết phiên giao dịch của chỉ số cơ sở.

Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục đón dòng tiền đổ vào mạnh mẽ trong bối cảnh chỉ số cơ sở biến động mạnh. Kết phiên, giá hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất (41I1G2000) đóng cửa tại 2.078,0 điểm, tăng nhẹ 0,02% so với phiên trước. Mức chênh lệch âm nhờ đó thu hẹp còn -2,38 điểm, cho thấy lực cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng khi VN30 dao động mạnh trong phiên.

Ở các kỳ hạn xa hơn, hợp đồng 41I1G3000, 41I1G6000 và 41I1G9000 vẫn duy trì trạng thái chênh lệch âm tương đối lớn, dao động từ -6,38 điểm đến -20,28 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với triển vọng ngắn hạn của thị trường cơ sở. Chênh lệch âm tại các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100 cũng nới rộng.

Dòng tiền quay trở lại mạnh hơn, tập trung chủ yếu vào kỳ hạn gần. Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh tăng 4,7% so với phiên trước. Nhóm hợp đồng đáo hạn vào tháng 2/2026 và tháng 3/2026 thu hút đáng kể dòng tiền. Đáng chú ý, khối lượng mở (OI) của các hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đều tăng vọt. Hợp đồng 41I1G2000 được nắm giữ nhiều nhất, tăng lên gần 38.100 hợp đồng.

Chuyên gia từ Chứng khoán SHS đánh giá, các trader đang gia tăng vị thế nắm giữ, thiên về kịch bản VN30-Index điều chỉnh ngắn hạn nhằm phòng ngừa rủi ro cho danh mục cổ phiếu cơ sở. Các chuyên gia dự báo hợp đồng tương lai vẫn sẽ tiếp tục đối mặt áp lực kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 2.050 điểm.

Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh

Trên thị trường cơ sở, áp lực bán gia tăng mạnh ngay từ đầu phiên, khiến VN30 giảm gần 25 điểm chỉ sau ít phút giao dịch. Hầu hết các nhóm ngành vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản và năng lượng đồng loạt chịu sức ép, với sắc đỏ bao trùm rổ VN30. Thị trường ghi nhận sự hồi phục đáng chú ý khi cổ phiếu Sacombank (STB) bất ngờ tăng trần, tiếp đến là nhịp hồi của HDB và LPB, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm và có thời điểm lấy lại sắc xanh. Một số cổ phiếu từng có nhịp giảm trước bất ngờ tăng như DGC và STB. VN30-Index đóng cửa tại 2.080,38 điểm, giảm 5,23 điểm, với chỉ 9 mã tăng và 20 mã giảm. Thanh khoản giảm nhẹ nhưng vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao./.