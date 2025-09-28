VN-Index tăng nhẹ 0,13% nhưng thực tế "xanh vỏ đỏ lòng" khi phụ thuộc vào trụ cột chính - cổ phiếu Vingroup.

Xanh vỏ đỏ lòng: Riêng VIC tăng chưa đủ

Sau tuần giảm điểm khi chịu áp lực bán tại vùng đỉnh cũ 1.700 điểm, VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong những phiên đầu tuần này về quanh 1.620 điểm và phục hồi trở lại với mức độ phân hóa cao, thanh khoản ở mức thấp. Kết tuần, VN-Index tăng nhẹ 0,13% lên 1.660,70 điểm, trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong khi đó, chỉ số VN30 giảm 0,37% xuống 1.852,65 điểm, dưới vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index ghi nhận 2 phiên tăng và 3 phiên giảm, kết tuần tại 276,06 điểm, giảm 0,18 điểm, tương đương 0,07% so với tuần trước. Chỉ số sàn UPCoM ghi nhận 1 phiên tăng và 4 phiên giảm. Tuần qua, chỉ số UPCoM-Index UPCoM-Index giảm xuống 110,75 điểm, mất 0,55 điểm, tương đương 0,49%.

Thanh khoản trên thị trường đã giảm tuần thứ hai liên tiếp với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm 9,9% so với tuần trước. Khối lượng trung bình đạt 910 triệu cổ phiếu/phiên, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng 8.

Theo chuyên gia SHS, thị trường phân hóa mạnh, tâm lý thận trọng khi không có nhiều cơ hội rõ rệt, đồng thời bước vào giai đoạn chốt NAV quý III và chốt dư nợ tín dụng cuối quý. Dù VN-Index hồi phục về quanh 1.660 điểm, trạng thái giao dịch thực tế vẫn “xanh vỏ đỏ lòng”, nhờ sự phục hồi chính từ cổ phiếu Vingroup (VIC) và Vinhomes (VHM).

Vingroup nhờ đó tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 vốn hóa, nới rộng khoảng cách với Vietcombank khi giá trị vốn hóa vượt trên 110.000 tỷ đồng. Ngoài nhóm Vingroup, một số cổ phiếu tiêu dùng, bất động sản và đầu tư công cũng góp phần tạo lực cầu.

Theo ông Quách An Khánh, Chuyên gia phân tích VCBS, dòng tiền tuần qua phân hóa mạnh: áp lực bán tập trung ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và các cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó. Ngược lại, dòng tiền sôi động hơn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Ông Nguyễn Thái Học, Chuyên gia phân tích Pinetree, đánh giá dòng bất động sản và đầu tư công đã có phục hồi rõ nét nhưng vốn hóa chưa đủ lớn để nâng đỡ chỉ số. Trong khi đó, VN-Index vẫn dựa nhiều vào nhóm ngân hàng.

Tuần qua, khối ngoại bán ròng 7.355 tỷ đồng trên HOSE, đánh dấu tuần rút ròng thứ 10 liên tiếp. Từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng 96.522 tỷ đồng, vượt mức bán năm 2024. Riêng trong tháng 9, tính đến nay, khối ngoại bán ròng 25.150 tỷ đồng. Trong đó, 8 cổ phiếu bị bán ròng trên 1.000 tỷ đồng, dẫn đầu danh sách là VHM với giá trị bán ròng hơn 2.297 tỷ đồng. Tiếp đến là SSI (-2.089 tỷ đồng), MWG (-1.539 tỷ đồng), HPG (-1.301 tỷ đồng), STB (-1.248 tỷ đồng), VPB (-1.210 tỷ đồng) và FPT (-1.197 tỷ đồng).

Thị trường khó đoán, chờ đợi nhóm ngân hàng

VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng mạnh vượt đỉnh 2022. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, để xu hướng cải thiện, thị trường cần động lực tăng trưởng mới từ định giá cơ bản và triển vọng kết quả kinh doanh quý III. Ngoài ra, việc định giá nhiều cổ phiếu sau một tháng điều chỉnh đã về vùng giá hợp lý để tích lũy. Tuy vậy, áp lực cung ngắn hạn vẫn hiện hữu khi thị trường tiến gần vùng đỉnh cũ.

Theo ông Nguyễn Thái Học, xu hướng VN-Index khá khó đoán trong tuần tới khi thanh khoản suy giảm và dòng tiền chưa lan tỏa. Không loại trừ khả năng VN-Index có thể lùi về 1.600 điểm để hút dòng tiền đứng ngoài, song khó giảm sâu. Tuy vậy, ông nghiêng về kịch bản tích cực hơn khi nhiều cổ phiếu ngân hàng đang trong quá trình tạo đáy ngắn hạn, qua đó hỗ trợ VN-Index giữ nền giá và mở ra cơ hội thử thách đỉnh cũ.

Thị trường đang trong trạng thái giằng co, thanh khoản suy giảm và dòng tiền chưa có sự lan tỏa rõ rệt. Tình trạng này khó kéo dài, khả năng cao nhóm ngân hàng sau hơn 10 phiên tích lũy với thanh khoản thấp sẽ sớm đưa ra tín hiệu xu hướng rõ ràng, qua đó quyết định hướng đi tiếp theo của VN-Index.

”Không ngoại trừ khả năng trong tuần tới chưa có yếu tố mới nào khiến lực cầu gia tăng thì không ngoại trù khả năng VN-Index có thể phải lùi về quanh 1.600 điểm để kéo các nhà đầu tư đang đứng ngoài tham gia vào thị trường, nhưng theo kịch bản này thì tôi cho rằng VN-Index cũng khó giảm quá sâu. Cá nhân tôi nghiêng về kịch bản tích cực hơn: các cổ phiếu Ngân hàng nhiều khả năng đang trong quá trình tạo đáy ngắn hạn, qua đó hỗ trợ VN-Index giữ nền giá và mở ra cơ hội thử thách đỉnh cũ trong thời gian tới”, chuyên gia từ Pinetree dự báo.

Theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, ông Quách An Khánh cho rằng chỉ số chung trên đồ thị ngày dao động hẹp quanh MA20 cho thấy xu hướng ổn định. Thanh khoản sụt giảm, chỉ báo DI giao cắt quanh 25, MACD đi ngang và RSI suy giảm phản ánh thị trường nhiều khả năng tiếp tục rung lắc, dao động biên độ 10 - 20 điểm để thiết lập nền hỗ trợ trước khi xuất hiện xu hướng mới.