Chứng khoán Vina chính thức đổi tên thành Chứng khoán Finhay

(TBTCO) - Sau khi đổi tên, Chứng khoán Finhay triển khai đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu, bao gồm logo, website và ứng dụng giao dịch.

Ngày 14/01/2026, Công ty CP Chứng khoán Vina đã chính thức hoàn tất thủ tục đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Finhay (tên tiếng Anh: Finhay Securities, viết tắt: FHSC). Việc thay đổi tên gọi được thực hiện theo Giấy phép điều chỉnh số 137/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2025 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102122617 do Sở Tài chính cấp, thay đổi lần thứ 11, ngày 12/01/2026.

Chứng khoán Finhay đồng bộ hóa bộ nhận diện thương hiệu.

Theo doanh nghiệp, việc đổi tên là bước đi nhằm đồng bộ hóa cơ cấu tổ chức và nhận diện thương hiệu giữa Công ty CP Finhay Việt Nam (Finhay) và các công ty thành viên trong hệ sinh thái. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu, cải thiện trải nghiệm khách hàng trên toàn bộ hành trình tài chính, đồng thời tạo thuận lợi cho việc mở rộng các dịch vụ tài chính trong thời gian tới.

Cùng với tên gọi mới, Chứng khoán Finhay triển khai cập nhật bộ nhận diện thương hiệu, bao gồm logo, địa chỉ website và tên ứng dụng. Cụ thể, logo “VNSC by Finhay” được thay thế bằng “Finhay Securities”; website vnsc.vn chuyển sang địa chỉ mới là fhsc.com.vn. Ứng dụng “VNSC by Finhay” cũng được đổi tên thành “Finhay”, với giao diện và trải nghiệm người dùng được cập nhật theo định hướng hiện đại, tối giản.

Việc thống nhất tên gọi và nhận diện thương hiệu không chỉ là sự thay đổi về hình thức, mà còn thể hiện định hướng đồng bộ về tầm nhìn, mục tiêu và trải nghiệm khách hàng trong toàn bộ hệ sinh thái Finhay, phù hợp với chiến lược “Tài chính mở rộng”.

Ông Nghiêm Xuân Huy - Nhà sáng lập Finhay chia sẻ: “Sự thay đổi nhằm bảo đảm tính nhất quán về hình ảnh trong toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của Finhay, đồng thời tiếp tục khẳng định triết lý lấy người dùng làm trung tâm. Với quyết tâm xây dựng hệ sinh thái Finhay theo hướng ngày càng mở rộng và nâng cao trải nghiệm, cũng như đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng. Trong tương lai gần, Finhay có thể đồng hành để phục vụ mọi nhu cầu tài chính hàng ngày của người dùng, không chỉ là các hoạt động tích lũy, đầu tư, mà còn là chi tiêu, mua sắm, giải trí, bảo hiểm… và còn những sản phẩm Hay đột phá hơn nữa”.

Doanh nghiệp khẳng định, việc đổi tên không làm thay đổi tư cách pháp nhân, mã số thuế cũng như các quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với khách hàng và đối tác. Mọi hoạt động kinh doanh, cam kết hợp tác và quyền lợi của các bên liên quan vẫn được thực hiện đầy đủ, liên tục và ổn định.

Cùng với đó, việc chuyển đổi sang tên gọi mới được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho quá trình mở rộng danh mục sản phẩm theo định hướng phục vụ nhu cầu tài chính hàng ngày của người dùng, đồng thời nâng cao năng lực công nghệ và chất lượng dịch vụ.

Trước đó, vào tháng 2/2022, Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam - doanh nghiệp do Công ty CP Finhay Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, đã hoàn tất việc mua lại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC). Thương vụ này nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc cung cấp các sản phẩm tài chính chuyên nghiệp như chứng khoán, chứng chỉ quỹ và các dịch vụ liên quan cho khách hàng của Finhay.