“Cơn bão” từ vùng Vịnh ảnh hưởng thế nào đến bất động sản thương mại?

Kỳ Phương

16:05 | 27/03/2026
(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản thương mại vốn đang trong quá trình hồi phục nhạy cảm nhưng lại phải đối mặt với một biến số mới đầy thách thức. Tuy nhiên, thay vì những tác động trực diện, “cơn bão” từ vùng Vịnh đang len lỏi vào thị trường bất động sản thông qua kinh tế vĩ mô và tâm lý nhà đầu tư. Khi lạm phát còn trong tầm kiểm soát, bất động sản thương mại vẫn sẽ là một kênh trú ẩn tài sản thực bởi có khả năng phục hồi tốt.
Khác với các cuộc khủng hoảng năng lượng trong quá khứ, nền kinh tế toàn cầu hiện nay có những “tấm đệm” giảm chấn tốt hơn. Ảnh: Kỳ Phương

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất sẽ bị trì hoãn

Cushman & Wakefield cho rằng, sự kiện ngày 1/3/2026 đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm khi Hoa Kỳ và Israel thực hiện các cuộc tấn công phối hợp vào Iran. Xung đột nhanh chóng lan rộng ra khắp khu vực Vịnh Ba Tư, nhắm thẳng vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng tại Ả Rập Xê Út và Bahrain.

Điểm nóng nhất chính là eo biển Hormuz. Đây không chỉ là một hành lang vận tải mà còn là “yết hầu” của nền kinh tế toàn cầu, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô thế giới. Khi hoạt động vận chuyển tại đây bị gián đoạn, thị trường năng lượng ngay lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ.

Giá dầu Brent đã có những bước nhảy vọt đầy kịch tính từ mức 60 USD/thùng vào đầu năm, tăng vọt lên trên 120 USD trước khi tạm ổn định quanh mức 80 - 90 USD vào giữa tháng 3 khi thị trường đánh giá lại các rủi ro nguồn cung. Đối với bất động sản thương mại, đây chính là “kênh truyền dẫn” quan trọng nhất cần theo dõi.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, biến động địa chính trị thường ảnh hưởng đến bất động sản thương mại một cách gián tiếp thông qua thị trường tài chính. Có ba “trạm trung chuyển” chính mà xung đột Trung Đông tác động đến thị trường.

Thứ nhất, áp lực lạm phát và câu chuyện lãi suất. Giá dầu tăng cao đóng vai trò như một loại “thuế” đánh vào cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo ước tính, cứ mỗi 10 USD dầu tăng thêm sẽ đẩy lạm phát PCE lên khoảng 0,1 đến 0,15 điểm phần trăm.

Nếu giá dầu duy trì ở mức cao bền vững (tăng khoảng 30 USD so với nền cũ), lạm phát có thể bị đẩy lên thêm 0,5%, làm chệch hướng nỗ lực của các ngân hàng trung ương.

Có thể thấy, đây là một điều tiêu cực đối với người tiêu dùng nhưng không phải là một cú sốc thảm khốc. Nền kinh tế toàn cầu đã tránh được suy thoái vào năm 2022 khi giá dầu giao dịch ở mức tương tự sau khi Nga xâm lược Ukraine.

Đối với các nhà đầu tư bất động sản thương mại, điều này đồng nghĩa với việc kỳ vọng cắt giảm lãi suất sẽ bị trì hoãn. Khi lạm phát còn dai dẳng, lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn, đẩy lợi suất trái phiếu tăng và trực tiếp làm tăng chi phí vay vốn để đầu tư hoặc tái cấp vốn cho các dự án bất động sản.

Thứ hai, sức mua của người tiêu dùng. Moody's Analytics chỉ ra rằng mỗi USD tăng thêm của giá dầu sẽ “ngốn” mất 3 tỷ USD sức mua của người tiêu dùng Mỹ mỗi năm. Sự sụt giảm sức mua này có thể gián tiếp làm giảm nhu cầu tại các mặt bằng bán lẻ và trung tâm thương mại.

Thứ ba là chỉ số VIX (đo lường sự biến động) đã chạm mức cao nhất trong gần một năm. Trong bối cảnh bất định, các nhà đầu tư có xu hướng trở nên chọn lọc hơn, tăng phí bảo hiểm rủi ro và có thể tạm dừng các quyết định triển khai vốn lớn vào các tài sản thực.

Tác động cụ thể đến từng phân khúc

Theo các chuyên gia của Cushman & Wakefield, đối với bất động sản thương mại, các biến động địa chính trị thường ảnh hưởng đến lĩnh vực này một cách gián tiếp thông qua thị trường tài chính và điều kiện kinh tế vĩ mô hơn là ảnh hưởng trực tiếp.

Nếu giá năng lượng ổn định trong phạm vi có thể kiểm soát được trong lịch sử, tác động đến các yếu tố cơ bản của bất động sản thương mại có khả năng sẽ vẫn hạn chế. Thị trường không gian đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kể trước những biến động địa chính trị gần đây, và nhu cầu thuê vẫn tương đối ổn định.

Kênh truyền dẫn chính cho bất động sản thương mại (CRE) sẽ là thông qua lãi suất và điều kiện tài chính. Nếu giá năng lượng tăng cao đẩy lạm phát lên và làm trì hoãn việc cắt giảm lãi suất dự kiến, điều kiện tài chính thắt chặt hơn có thể ảnh hưởng đến hoạt động thị trường vốn trong ngắn hạn.

Nhìn rộng hơn, các giai đoạn bất ổn địa chính trị thường thúc đẩy những thay đổi trong hành vi của thị trường vốn, bao gồm cả việc tăng phí bảo hiểm rủi ro và triển khai vốn có chọn lọc hơn thay vì rút vốn ồ ạt khỏi tài sản thực.

Trong lịch sử, bất động sản thường duy trì khả năng phục hồi tương đối tốt trong các giai đoạn biến động địa chính trị, đặc biệt khi các nguồn thu nhập vẫn ổn định.

Ngoài ra, giá năng lượng tăng cao có thể làm tăng chi phí vận hành và chi phí phát triển trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, trừ khi tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài hoặc nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến nhu cầu bất động sản có thể sẽ vẫn ở mức hạn chế.

Căng thẳng địa chính trị luôn tiềm ẩn những rủi ro tiêu cực, đặc biệt là khi liên quan đến thị trường năng lượng. Thế nhưng, nền kinh tế toàn cầu đã nhiều lần chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh mẽ trước những cú sốc tương tự.

Ở giai đoạn này, kết quả có khả năng xảy ra nhất là sự biến động cao hơn chứ không phải là sự thay đổi mang tính cấu trúc trong triển vọng kinh tế.

Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, đối với các nhà đầu tư và người sử dụng bất động sản, biến số quan trọng cần theo dõi là liệu giá năng lượng có tăng đủ cao để ảnh hưởng đáng kể đến lạm phát, lãi suất và điều kiện tài chính hay không.

Hiện tại, bằng chứng cho thấy sự kiện này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến điều kiện tài chính và thời điểm đưa ra quyết định đầu tư hơn là làm thay đổi xu hướng dài hạn của nhu cầu bất động sản hoặc việc sử dụng không gian.

Xung đột Trung Đông hiện tại giống như một “cơn gió ngược” làm chậm lại đà phục hồi của bất động sản thương mại hơn là một sự thay đổi mang tính cấu trúc đối với nhu cầu dài hạn. Các yếu tố cơ bản của thị trường như tỷ lệ lấp đầy và nhu cầu thuê vẫn đang đứng vững trước sóng gió./.

Đối với các nhà đầu tư, biến số quan trọng nhất không phải là những biến động chính trị ở Trung Đông, mà là cách các ngân hàng trung ương phản ứng với lạm phát do năng lượng gây ra. Chừng nào lạm phát còn trong tầm kiểm soát, bất động sản thương mại vẫn sẽ là một kênh trú ẩn tài sản thực có khả năng phục hồi tốt.

bất động sản thương mại xung đột trung đông đầu tư bất động sản

Cú sốc năng lượng có thể kìm hãm tăng trưởng và đẩy lạm phát châu Á tăng mạnh

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

"Gót chân Achilles" của thị trường bất động sản

Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

Sacombank có tân Phó Tổng giám đốc người Pháp

"Cơn bão" từ vùng Vịnh ảnh hưởng thế nào đến bất động sản thương mại?

PJICO đặt mục tiêu đạt gần 5.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, chia cổ tức 12%

Thi công trong bão giá, nhà thầu giao thông bật chế độ thích ứng

(TBTCO) - Trong khi chờ hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước, nhiều nhà thầu đã chủ động thay đổi biện pháp tổ chức thi công để giảm thiểu tác động từ biến động giá, nhưng vẫn bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.
Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng về nhu cầu nhà ở của người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển nhà ở xã hội. Từ quy hoạch quỹ đất, hoàn thiện cơ chế chính sách đến kiểm soát giá bán, địa phương này từng bước hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo an sinh, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.
Nguồn cung hồi nhanh, dòng tiền bất động sản phân hóa

(TBTCO) - Nguồn cung bất động sản phục hồi nhanh và ngày càng đa dạng đang mở rộng lựa chọn cho người mua, nhưng đồng thời cũng đẩy thị trường vào trạng thái phân hóa rõ nét. Dòng tiền không còn dàn trải mà dịch chuyển có chọn lọc, phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận.
“Gót chân Achilles” của thị trường bất động sản

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận những con số khởi sắc. Tuy nhiên, đằng sau những bảng biểu tăng trưởng rực rỡ là một khoảng tối về quản lý nhân sự và tổ chức giao dịch mà nếu không được chấn chỉnh kịp thời sẽ trở thành "gót chân Achilles" của toàn ngành.
Sunshine Group đặt mục tiêu lãi 15.000 tỷ năm 2026: Tăng tốc M&A, mở rộng quỹ đất, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Sunshine (mã: KSF) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, cho thấy chiến lược tăng tốc M&A, mở rộng quy mô và tham vọng bứt phá về doanh thu, lợi nhuận trong năm nay.
Kinh nghiệm đấu thầu dự án dưới góc nhìn chuyên gia thực chiến

Theo các chuyên gia và nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân, nếu muốn trúng thầu dự án, doanh nghiệp cần nắm vững pháp luật, nâng cao năng lực và tận dụng đấu thầu rộng rãi để gia tăng cạnh tranh, tối ưu chi phí. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp không thể tiếp cận đấu thầu bằng tư duy ngắn hạn.
Giá rao bán một số loại hình bất động sản giảm nhẹ trong quý đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo dữ liệu của batdongsan.com, thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2026 đang bước vào nhịp điều chỉnh. Mặt bằng giá có dấu hiệu hạ nhiệt, giao dịch chưa sôi động, nhưng nhu cầu ở thực vẫn duy trì.
Bất động sản hạng sang định hình vai trò mới trong dòng vốn lớn

(TBTCO) - Sự phát triển nhanh chóng của phân khúc bất động sản hạng sang tại Việt Nam trong những năm gần đây không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong hành vi tích lũy tài sản của tầng lớp giàu. Từ một sản phẩm mang tính tiêu dùng cao cấp, bất động sản hạng sang đang dần trở thành kênh đầu tư và bảo toàn giá trị của dòng vốn lớn.
