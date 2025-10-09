Cục Thuế được vinh danh “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”

(TBTCO) - Cục Thuế vừa được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awads 2025 (VDA 2025) với hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” dành cho hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động.

Với giải thưởng tại VDA 2025, Cục Thuế đã thêm một lần khẳng định bước tiến mới trong hành trình hiện đại hóa, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của ngành Thuế trên tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Được tổ chức từ năm 2018, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, Vietnam Digital Awads 2025 đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực tiên phong của chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Phó Cục trưởng Lê Long đại diện cho Cục Thuế nhận giải thưởng vinh danh thuộc hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” dành cho hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động.

Năm 2025 đã có hơn 400 hồ sơ đề cử đến từ các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân trên mọi miền tổ quốc được gửi đến Ban tổ chức. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, Ban tổ chức đã lựa chọn 52 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân xuất sắc vinh danh trong Lễ trao giải năm nay.

Đối với Cục Thuế, là một trong 5 đơn vị được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với sản phẩm chuyển đổi số “Hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động - Giải pháp chuyển đổi số lấy người nộp thuế làm trung tâm”. Đây là một sản phẩm công nghệ thông tin được Cục Thuế nghiên cứu và phát trển từ nền tảng công nghệ tiên tiến 4.0, Big Data.

Trong quá trình phát triển thử nghiệm và ứng dụng trong thực tiễn hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động cho thấy hệ thống đã vận hành đáp ứng hiệu quả khi cho phép xử lý lượng lớn hồ sơ với các module nghiệp vụ linh hoạt.

Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đến ban hành quyết định và chi hoàn được tự động hoá. Người nộp thuế có thể truy cập qua thiết bị di động, tờ khai gợi ý được lập sẵn thông tin giúp giảm sai sót, và thời gian hoàn thuế tối đa còn 6 ngày làm việc. Hệ thống đồng thời liên thông với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Kho bạc Nhà nước và hệ thống ngân hàng, giúp đối chiếu, xác thực và xử lý nhanh chóng, minh bạch.

Giải thưởng vinh danh được trao cho các tập thể cá nhân có sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu và được ứng dụng thành công trong thực tiễn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Giải thưởng VDA 2025, sản phẩm của Cục Thuế có tính ứng dụng cao, giải quyết bài toán thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho cả cơ quan quản lý và người dân. Ý nghĩa này cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để chọn ra các sản phẩm số tiêu biểu để trao giải.

Đặc biệt, ngay trong năm đầu vận hành, hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động đã xử lý hàng trăm nghìn hồ sơ, giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy, người nộp thuế được hưởng dịch vụ thuế dễ dàng hơn, theo dõi tiến độ hồ sơ minh bạch, không phải đi lại nhiều lần. Bên cạnh đó, cơ quan thuế giảm áp lực công việc thủ công, quản lý rủi ro tốt hơn và tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ trọng yếu khác. Đó là bước chuyển từ quản lý thủ tục sang quản lý dịch vụ, từ quản lý bằng con người sang quản lý bằng dữ liệu, đúng tinh thần cải cách quản lý công hiện đại mà Chính phủ đang hướng tới.

"Giải thưởng VDA 2025 là sự khích lệ lớn đối với ngành Thuế trong hành trình đổi mới, đồng thời là động lực trong việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và lan tỏa tinh thần phục vụ của ngành Thuế trong kỷ nguyên số. Ngành Thuế xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà còn là phương thức vận hành minh bạch, hiện đại, gắn bó mật thiết với mục tiêu Chính phủ số, xã hội số và công dân số mà Đảng và Nhà nước đang nỗ lực kiến tạo” - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long.

Những ghi nhận của Ban tổ chức cũng là lời khẳng định cho hướng đi kiên định của ngành Thuế Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Nhất là khi ngành Thuế đang đứng trước thách thức lớn trong nhiệm vụ xây dựng hệ thống quản lý thuế hoàn toàn số, nhanh nhạy, minh bạch, liêm chính, thân thiện. Những đổi mới như hóa đơn điện tử, eTax Mobile, hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, liên thông dữ liệu, tất cả đều cần tiếp tục được hoàn thiện trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh và yêu cầu quản lý ngày càng cao.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế Việt Nam luôn đồng hành cùng các giai đoạn phát triển của đất nước, từ kháng chiến kiến quốc, xây dựng và đổi mới đến hội nhập và số hoá. Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai Đề án 06 về phát triển dữ liệu quốc gia, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng mục tiêu thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Tất cả vì mục tiêu duy nhất, đó là lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ.

Mỗi bước tiến của ngành Thuế hôm nay là minh chứng cho nỗ lực kết hợp cải cách tổ chức, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ cao. Với giải pháp hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được vinh danh, Cục Thuế một lần nữa khẳng định chuyển đổi số không là xu hướng, mà là con đường sống còn để ngành Thuế thực hiện sứ mệnh “thu đúng, thu đủ, thu được lòng dân” trong kỷ nguyên số./.