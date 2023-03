Đà Nẵng: Thu nội địa 2 tháng đạt hơn 17% dự toán

(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, luỹ kế thu nội địa 2 tháng đầu năm được 3.202,1 tỷ đồng, đạt 17,4% dự toán, bằng 80% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách không kể tiền sử dụng đất được 3.039,9 tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán và bằng 100,2% so với cùng kỳ.

Thu từ 3 khu vực kinh tế thấp hơn so cùng kỳ

Ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng, cho biết thu nội địa 2 tháng đầu năm 2023 khối thành phố, quận và địa bàn huyện Hòa Vang như sau: Khối cơ quan cục thuế thu được 2.172,6 tỷ đồng, đạt 15,8% nhiệm vụ thu và bằng 73,8% so với cùng kỳ.

Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận một cửa. Ảnh: CTV.

Trong đó, khối quận thu được 969,7 tỷ đồng, đạt 18,1% nhiệm vụ thu và bằng 109,5% so với cùng kỳ; huyện Hòa Vang thu nội địa được 59,7 tỷ đồng, đạt 12,1% nhiệm vụ thu và bằng 80,8% so với cùng kỳ.

Ông Trương Công Khoái cho biết, lũy kế đến cuối tháng 2/2022, cục thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 150/2.080 đơn vị; đạt 7,2% chỉ tiêu nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 187,6 tỷ đồng; trong đó, tiền thuế, tiền phạt tăng thu qua xử lý là 65,9 tỷ đồng, giảm lỗ 117,5 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 2,6 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 1,6 tỷ đồng.

Đánh giá một số khoản thu tháng 2/2023, theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) được 663,5 tỷ đồng, đạt 6,7% dự toán và bằng 98,7% (so sánh với cùng kỳ năm trước).

Cụ thể, thu thuế giá trị gia tăng được 382,9 tỷ đồng, đạt 9,1% dự toán và tăng 30,5. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp có số nộp tăng (so với cùng kỳ) như: Công ty cổ phần Địa Cầu nộp 40 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh nộp 20 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng. Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng nộp 12 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng...

Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách được 621,3 tỷ đồng, đạt 9,6% dự toán và tăng 8%, trong đó: Thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là 338,2 tỷ đồng, đạt 15,4% dự toán và tăng 29,1%; lệ phí trước bạ là 57 tỷ đồng, đạt 6,3% dự toán và tăng 50,3%...

Bênh cạnh những kết quả trên, ông Khoái cho hay, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất tháng 2/2023 đạt 7,8% dự toán, tăng 3%. Tuy nhiên, thu từ 3 khu vực kinh tế chỉ bằng 98,7% cùng kỳ, thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản chỉ bằng 66,9% cùng kỳ… Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Cùng với đó, việc tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh như giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và một số chính sách dự kiến ban hành trong năm 2023 sẽ tiếp tục ảnh hưởng giảm thu ngân sách những tháng, quý tiếp theo.

Đảm bảo tiến độ và hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra

Để hoàn thành dự toán thu nội địa quý I/2023, ông Khoái cho biết, cục thuế chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, trong đó đặc biệt lưu ý các khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ, so với nhiệm vụ, so với dự toán; phân tích nguyên nhân, đánh giá tác động, ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, ảnh hưởng của các chính sách miễn giảm thuế... đến tình hình thu để kịp thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thu.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện quyết toán thuế các loại năm 2022; phối hợp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, xử lý, giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh của NNT cho đến khi kết thúc thời hạn quyết toán thuế theo quy định.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức đối thoại và giải đáp chính sách thuế tại Chương trình Cafe doanh nhân. Ảnh: CTV.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, nghiên cứu, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp đảm bảo triển khai có hiệu quả và đạt chất lượng và đúng tiến độ.

Theo ông Khoái, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Tổng cục Thuế phê duyệt, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện thanh tra, kiểm tra cho từng tháng, quý đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, từng công chức được phân giao quản lý đơn vị tiếp tục bám sát tình hình kê khai, nộp thuế, số phát sinh, số nợ đọng... đôn đốc đơn vị nộp kịp thời số thuế phát sinh, giảm tới mức thấp nhất số nợ đọng thuế.