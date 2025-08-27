Danh sách chi tiết 13 Trưởng Thuế cơ sở và địa chỉ Thuế cơ sở TP. Cần Thơ

(TBTCO) - Việc Thuế TP. Cần Thơ công bố danh sách và địa bàn quản lý của 13 Thuế cơ sở trực thuộc nhằm minh bạch thông tin và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, TP Cần Thơ thu thuế nội địa đạt 23.937 tỷ đồng. Ảnh: Kỳ Phương

Theo đó, Thuế cơ sở 1 đặt tại số 56 Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều, quản lý các địa bàn: Phường‍ Ninh‍ Kiều,‍ phường‍ Cái ‍Khế,‍ phường‍ Tân‍ An,‍ phường‍ An‍ Bình, số điện thoại 02923817469. Trưởng Thuế cơ sở 1 là ông Nguyễn Ngọc Vĩnh, số điện thoại 0913759785.

Thuế cơ sở 2 đặt tại số 248H Trần Hưng Đạo, phường Cái Răng, quản lý các địa bàn: Phường Cái Răng, phường Hưng Phú, xã Nhơn Ái, xã Phong Điền, xã Trường Long, số điện thoại 02923846787. Trưởng Thuế cơ sở 2 là ông Nguyễn Văn Thắng, số điện thoại 0934088839.

Thuế cơ sở 3 đặt tại số 9 Lạc Long Quân, phường Bình Thủy, quản lý các địa bàn: Phường Bình Thủy, phường Long Tuyền, phường Thới An Đông, phường Thới Long, phường Phước Thới, phường Ô Môn, số điện thoại 02923880644. Trưởng Thuế cơ sở 3 là ông Võ Minh Lương, số điện thoại 0919159966.

Thuế cơ sở 4 đặt tại quốc lộ 91, phường Thuận Hưng, quản lý các địa bàn: Phường Trung Nhứt, phường Thốt Nốt, phường Thuận Hưng, phường Tân Lộc, xã Thạnh Thắng, xã Thạnh Quới, xã Vĩnh Trinh, xã Thạnh An, số điện thoại 02923858817. Trưởng Thuế cơ sở 4 là ông Phạm Thành Nhân, số điện thoại 0939292996.

Thuế cơ sở 5 đặt tại Khu hành chính ấp Thới Hòa, xã Cờ Đỏ, quản lý các địa bàn: Xã Thạnh Phú, xã Thới Hưng, xã Cờ Đỏ, xã Đông Hiệp, xã Trung Hưng, xã Thới Lai, xã Đông Thuận, xã Trường Xuân, xã Trường Thạnh, số điện thoại 02923681345. Trưởng Thuế cơ sở 5 là ông Nguyễn Thế Hùng, số điện thoại 0909777400.

Thuế cơ sở 6 đặt tại số 60 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Vị Thanh, quản lý các địa bàn: Phường Vị Thanh, phường Vị Tân, xã Hòa Lựu, xã Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận Đông, xã Vị Thanh I, xã Vĩnh Tường, số điện thoại 02933580833. Trưởng Thuế cơ sở 6 là bà Nguyễn Thị Hồng, số điện thoại 0906954959.

Thuế cơ sở 7 đặt tại số 58 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Mỹ, quản lý các địa bàn: Phường Long Mỹ, phường Long Phú 1, phường Long Bình, xã Vĩnh Viễn, xã Lương Tâm, xã Xà Phiên, số điện thoại 02933511728. Trưởng Thuế cơ sở 7 là ông Lê Quốc Trạng, số điện thoại 0943565777.

Thuế cơ sở 8 đặt tại số 11 đường 3/2, phường Đại Thành, quản lý các địa bàn: Phường Ngã Bảy, phường Đại Thành, xã Tân Bình, xã Hòa An, xã Phương Bình, xã Tân Phước Hưng, xã Hiệp Hưng, xã Phụng Hiệp, xã Thanh Hòa, số điện thoại 02933866959. Trưởng Thuế cơ sở 8 là ông Nguyễn Thanh Luận, số điện thoại 0818518888.

Thuế cơ sở 9 đặt tại đường 3/2 ấp Nhơn Thuận 1A, xã Tân Hòa, quản lý các địa bàn: Xã Thạnh Xuân, xã Tân Hòa, xã Trường Long Tây, xã Châu Thành, xã Đông Phước, xã Phú Hữu, số điện thoại: 02933947009. Trưởng Thuế cơ sở 9 là ông Đỗ Hoàng Nhàn, số điện thoại 02933947009.

Thuế cơ sở 10 đặt tại số 22 Hùng Vương, phường Sóc Trăng, quản lý các địa bàn: Phường Sóc Trăng, phường Phú Lợi, phường Mỹ Xuyên, xã Hòa Tú, xã Gia Hòa, xã Như Gia, xã Ngọc Tố, phường Vĩnh Châu, phường Khánh Hòa, phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Hải, xã Lai Hòa, số điện thoại 02993621916. Thuế cơ sở 10 do Phạm Văn Quân (Phó Trưởng TCS10 – Phụ trách), số điện thoại 0913983240.

Thuế cơ sở 11 đặt tại số 51 Hùng Vương, ấp Trà Quýt A, xã Phú Tâm, quản lý các địa bàn: Xã Phú Tâm, xã An Ninh, xã Thuận Hòa, xã Hồ Đắc Kiện, xã Mỹ Tú, xã Long Hưng, xã Mỹ Phước, xã Mỹ Hương, xã Nhơn Mỹ, xã Phong Nẫm, xã An Lạc Thôn, xã Kế Sách, xã Thới An Hội, xã Đại Hải, số điện thoại 02993834 601. Trưởng Thuế cơ sở 11 là ông Tăng Minh Đăng, số điện thoại 0919615677.

Thuế Cơ sở 12 đặt tại ấp 3, xã Long Phú, quản lý các địa bàn: Xã Trường Khánh, xã Đại Ngãi, xã Tân Thạnh, xã Long Phú, xã Cù Lao Dung, xã An Thạnh, xã Trần Đề, xã Thạch Thới An, xã Tài Văn, xã Liêu Tú, xã Liễu Hới Thương, số điện thoại 02993856579. Trưởng Thuế cơ sở 12 là ông Lâm Minh Châu, số điện thoại 0919732777.

Thuế cơ sở 13 đặt tại số 356 Nguyễn Huệ, ấp 3, xã Phú Lộc, quản lý các địa bàn: Xã Tân Long, xã Phú Lộc, xã Vĩnh Lợi, xã Lâm Tân, phường Ngã Năm, phường Mỹ Quới, số điện thoại 02993866232. Trưởng Thuế cơ sở 13 là ông Lâm Quang Khải, số điện thoại 0972505900./.