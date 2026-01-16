Điện gió khởi sắc trong bức tranh thu hút đầu tư của Gia Lai

(TBTCO) - Nếu trong năm 2025, tỉnh Gia Lai chỉ thu hút được 1 dự án điện gió thì ngay trong tuần đầu tiên năm 2026, có đến 3 dự án đã có chủ đầu tư. Sắp tới, loạt dự án điện gió sẽ được đưa ra đấu thầu.​​

Mở màn với 3 dự án nghìn tỷ

Ngay những tuần đầu tiên của năm 2026, tỉnh Gia Lai thu hút được 12 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 22.212,08 tỷ đồng, riêng lĩnh vực công nghiệp chiếm một nửa số dự án và hơn 2/3 tổng vốn đầu tư với 19.773,28 tỷ đồng.

Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2. Dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 1 có tổng vốn đầu tư hơn 6.904 tỷ đồng với công suất thiết kế 160 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 502 triệu kWh/năm. Dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh 2 có tổng vốn đầu tư hơn 7.771 tỷ đồng với công suất thiết kế 180 MW; sản lượng điện hàng năm khoảng 623,2 triệu kWh/năm. Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (SBG) là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ và được công nhận thực hiện 2 dự án điện gió nêu trên.

Điện gió còn nhiều dư địa phát triển tại tỉnh Gia Lai.

Một dự án nữa là Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận đã được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận cho Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo (thuộc Tập đoàn Vingroup) là nhà đầu tư thực hiện. Dự án có tổng vốn đầu tư 4.679 tỷ đồng, công suất thiết kế 143 MW; sản lượng điện hàng năm khoảng 239,9 triệu kWh/năm.

Đầu tháng 12/2025, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cũng công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 với 3 nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Bao gồm, Liên danh Trung Nam (gồm Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam); Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo; Tập đoàn PNE AG (Đức).

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 48.372 tỷ đồng; công suất thiết kế 750 MW; sản lượng điện hàng năm khoảng 2,8 tỷ kWh/năm. Tiến độ thực hiện dự án chậm nhất đến quý IV/2029 hoàn thành đi vào hoạt động.

Dự kiến, UBND tỉnh Gia Lai sẽ có kết quả phê duyệt nhà đầu tư trong thời gian tới. Khi chủ đầu tư được phê duyệt, Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 trở thành dự án điện gió gần bờ đầu tiên được triển khai tại khu vực miền Trung; đồng thời là dự án điện gió có quy mô lớn nhất tại tỉnh Gia Lai.

Cùng với các dự án được phê duyệt, thời điểm cuối tháng 12/2025, 2 dự án điện gió đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng được tháo gỡ khó khăn để vận hành thương mại.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Điện xanh Gia Lai, chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 thông tin, toàn bộ 30/30 turbine gió của 2 nhà máy đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại.

Với đặc điểm ổn định và mức đóng góp lớn, nguồn thu từ các dự án này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, góp phần tạo nền tảng tài chính bền vững cho tỉnh Gia Lai. Bởi theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nếu làm được khoảng 6.000 đến 7.000 MW điện năng lượng tái tạo cả khu vực phía Đông và Tây tỉnh sẽ tạo ra sự đột phá lớn về thu ngân sách. Trong đó, bình quân 1 MW điện gió thu được gần 600 triệu đồng đóng góp ngân sách nhà nước, đó là chưa kể các dịch vụ đi kèm.

Đến tâm điểm thu hút đầu tư

Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai trở thành địa phương có tiềm năng vượt trội tại miền Trung - Tây Nguyên, nhất là về phát triển năng lượng sạch.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chỉ riêng điện gió, tỉnh Gia Lai có đến 43 dự án được duyệt với tổng công suất 3.296,5 MW (có đến 33 dự án chưa có chủ đầu tư).

Trong đó, nhiều dự án có quy mô lớn như Nhà máy điện gió Xã Trang, Nhà máy điện gió Xã Trang giai đoạn 2, Nhà máy điện gió Bờ Ngoong đều có công suất 100 MW.

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho hay, trong năm 2026, tỉnh khẩn trương triển khai các dự án năng lượng tái tạo trọng điểm như Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu và các dự án điện gió, điện mặt trời khác, bảo đảm phù hợp quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung cấp xã và quy hoạch ngành điện; từng bước đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo của vùng.

Với mục tiêu thu hút 170 dự án trọng điểm, tỉnh Gia Lai có 144 dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo tiếp tục khẳng định tâm điểm thu hút đầu tư với 67 dự án sẽ được đưa ra đấu thầu trong năm 2026.

Chỉ riêng điện gió, tỉnh Gia Lai có đến 31 dự án sẽ được đưa ra đấu thầu tìm nhà đầu tư với tổng công suất 1.488 MW.

Cùng với các dự án sẽ được đưa ra đấu thầu, nhiều dự án năng lượng tái táo đã có nhà đầu tư đăng ký. Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, có 10 doanh nghiệp cam kết rót 47.900 tỷ đồng vào các dự án năng lượng tái tạo tại Gia Lai.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, với các dự án ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, đa số các nhà đầu tư cam kết và bắt tay triển khai ngay sau hội nghị.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trên cơ sở công suất phân bổ theo quy hoạch (tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh phát triển khoảng 9,6 GW), tỉnh đã rà soát đề xuất các dự án cụ thể để cập nhật trong các quy hoạch, triển khai đầu tư phát triển đến năm 2035. Trong đó bao gồm 74 dự án điện gió với tổng công suất 5.431 MW; 48 dự án thủy điện với tổng công suất 1.353 MW; 24 dự án điện mặt trời với tổng công suất 1.530 MW… Ngoài các dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch, tỉnh Gia Lai còn hơn 100 dự án năng lượng tái tạo tiềm năng với tổng công suất trên 16.000 MW.