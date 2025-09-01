Chung sức xây dựng nông thôn mới

Trong giai đoạn 2020 - 2025, đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa được giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng người dân, góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống người dân, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nông thôn mới tại Thanh Hóa.

Tính đến cuối tháng 4/2025, tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa là 807,5 tỷ đồng. Trong đó, một số địa phương có nguồn vốn ủy thác cao, như: TP. Thanh Hóa (cũ), thị xã Nghi Sơn (cũ)...

Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, 5 năm qua, đơn vị đã thực hiện giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, doanh số cho vay đạt gần 21.825 tỷ đồng với 435.022 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách này đã được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách trong 5 năm qua của ngân hàng đã giúp gần 80.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm cho 53.830 lao động; cho 11.160 lượt học sinh, sinh viên vay vốn để học tập; xây dựng hơn 304.640 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 1.266 căn nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách; giúp 527 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng...

Các chương trình, phong thi đua đã và đang phát huy hiệu quả là “Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2020 - 2025.

Đưa đồng vốn đến nhanh và đúng đối tượng thụ hưởng

Cũng theo Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, đến nay, đơn vị đã tập trung các nguồn lực về con người và nguồn vốn để triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ tại 374 xã nông thôn mới là 9.422,2 tỷ đồng.

Đưa đồng vốn đến nhanh và đúng đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời triển khai hiệu quả chương trình an sinh xã hội, tham gia các phong trào nhân đạo từ thiện với tổng số tiền hơn 10,3 tỷ đồng; thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025 với số tiền hàng trăm triệu đồng...

Ông Lê Hoài Nhơn - Giám đốc Ngân hành Chính sách xã hội Quan Sơn cho biết: “Trong những năm qua, các hoạt động của ngân hàng luôn gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngân hàng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác cho vay thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký; củng cố, rà soát, kiện toàn, đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực hoạt động của các tổ tín dụng tại cơ sở. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, nhất là những chương trình tín dụng mới, tiếp tục tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người dân khi vay vốn, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng”.

Để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo và các đối tượng chính sách, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện phương thức quản lý tín dụng đặc thù theo quy định, đó là phân công, phân cấp trách nhiệm trong việc xác nhận đối tượng được vay vốn tín dụng chính sách; thực hiện dân chủ công khai trong cộng đồng dân cư.

Kết hợp sự tham gia của 4 tổ chức chính trị - xã hội với vai trò vừa là người giám sát xã hội vừa làm một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách. Vốn từ ngân hành chính sách xã hội được đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay và được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương./.