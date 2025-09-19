Dư địa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Italia rất lớn

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Italia vẫn còn dư địa rất lớn để tiếp tục phát triển. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Italia, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như và các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ngày 18/9/2025 (theo giờ địa phương), Bộ Tài chính đã tổ chức Diễn đàn Kết nối đầu tư 2025 tại thủ phủ Milan của vùng Lombardy, Italia. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã tham dự và phát biểu tại diễn đàn.

Tham dự diễn đàn, về phía Việt Nam có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương, và Phó cục trưởng phụ trách Cục Đầu tư nước ngoài… và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy.

Về phía Italia, diễn đàn có sự tham dự của ông Raffaele Cattaneo - Quốc vụ khanh vùng Lombardy; ông Walter Cavrenghi - Tổng Thư ký Phòng Thương mại Italy - Việt Nam (CCIV); cùng sự tham dự của gần 200 đại diện lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng và quỹ đầu tư đến từ Việt Nam và Italia.

Hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Italia đạt nhiều kết quả

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn Kết nối đầu tư 2025 tại thủ phủ Milan của vùng Lombardy, Italia. Ảnh: DUY THÁI

Phát biểu tại tọa đàm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu trải qua nhiều biến động, kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy sự hồi phục tích cực và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực ASEAN và châu Á.

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao, đạt 7,09%, và thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN và thế giới. Tốc độ tăng trưởng này duy trì tích cực trong năm 2025, khi tăng trưởng GDP quý II/2025 đạt 7,96%, tạo kỳ vọng khả quan cho việc hoàn thành mục tiêu GDP tăng trưởng trên 8% của cả năm mà Chính phủ đề ra.

Dòng vốn đầu tư nước trực tiếp và gián tiếp đều cho thấy sự tăng trưởng tích cực. Qua 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu đã đạt 103,75% GDP ước tính năm 2024. Việt Nam có 1.600 công ty niêm yết và đăng ký giao dịch, trong đó có 7 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 10 tỷ USD, 61 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 1 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang là một trong những thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới và dẫn đầu khu vực ASEAN về tính thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1,1 tỷ USD mỗi ngày.

Việt Nam ngày càng hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiệm cận tiêu chuẩn và thông lệ tốt quốc tế, bảo đảm sự phát triển an toàn, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán. Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều cải cách đã được triển khai để tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Việt Nam đang tạo xung lực phát triển mạnh mẽ cho giai đoạn mới “Việt Nam đang tạo xung lực phát triển mạnh mẽ cho giai đoạn mới, trong đó tập trung vào 4 trụ cột: đột phá về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế chủ động hiệu quả trong tình hình mới; xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Đây là những quyết sách mang tính đột phá, vừa tạo động lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, vừa mở ra các không gian hợp tác mới với các đối tác quốc tế, trong đó có Italia”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Bộ trưởng cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Italia đã đạt được nhiều thành tựu, trở thành một trong những hình mẫu cho hợp tác khu vực châu Âu.

Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu. Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Italia đạt 3,1 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2024. Về kim ngạch nhập khẩu đạt 1,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Về hợp tác đầu tư, các nhà đầu tư Italia hiện có 162 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 624 triệu USD, đứng thứ 32 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam đã đầu tư 11 dự án tại Italia với tổng vốn đầu tư gần 700 nghìn USD.

“Ngày 4/9 vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italia cũng đã điễn ra với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp hai nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam - Italia lên một tầm cao mới với trụ cột là hợp tác đầu tư - thương mại theo hướng hiệu quả, thực chất, toàn diện hơn” - Bộ trưởng thông tin tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, ông Raffaele Cattaneo - Quốc vụ khanh vùng Lombardy cũng đã có phát biểu chia sẻ về cơ hội và tiềm năng kết nối đầu tư vào Việt Nam đối với các doanh nghiệp Italia. Ông Raffaele Cattaneo cho rằng, hiện nay việc giao thương Việt Nam - Italia đã thuận tiện hơn, khi đã có đường bay thẳng tới Milan, vì thế, cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước cũng sẽ mở rộng. Tại diễn đàn, Quốc vụ khanh vùng Lombardy cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với một số địa phương của Việt Nam để tăng cường giao lưu, đầu tư hiệu quả.

Việt Nam sẵn sàng để tạo thuận lợi, mở rộng không gian hợp tác

Tại diễn đàn, trước sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Italy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt hoàn thiện hơn nữa thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn để khơi thông mạnh mẽ mọi nguồn lực cho phát triển, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới.

Bộ trưởng khẳng định rằng, tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Italia vẫn còn dư địa rất lớn để tiếp tục phát triển. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Italia, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững và các nguồn đầu tư cho khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Với chủ trương hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực như: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh; nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao…

Tại diễn đàn, đại diện Đại sứ quán Việt Nam Italia và ông Walter Cavrenghi - Tổng Thư ký Phòng Thương mại Italia - Việt Nam (CCIV) cũng đã có các phần trình bày về cơ hội hợp tác giữa hai bên; đồng thời, đại diện các ngân hàng Việt Nam, trong đó có Vietcombank và BIDV có phần tham luận về kết quả và tiềm năng đầu tư, cũng như các dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán ở Việt Nam. Về phía Italia, đại diện một số doanh nghiệp nước bạn cũng có phần trình bày, trong đó nêu bật những thế mạnh, cũng như khả năng có thể hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới.