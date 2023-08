Fubon Life Việt Nam liên tiếp khai trương 2 văn phòng tổng đại lý tại tỉnh Bình Dương

(TBTCO) - Ngày 26/07/2023 và 08/08/2023 vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lộc Bảo Phát và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Đại Việt đã chính thức khai trương Văn phòng Tổng đại lý mới tại TP. Dĩ An và TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nhân dịp khai trương, Fubon Life Việt Nam dành tặng các suất quà là xe đạp và tập vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.L

Nhằm mở rộng thị trường và phát triển cơ sở khách hàng, hai văn phòng tổng đại lý mới nhất được khai trương liên tiếp trong cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2023 tại tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện hóa mục tiêu bảo vệ tài chính và đem đến sự an tâm cho người dân nơi đây.

Văn phòng Tổng đại lý tại TP. Dĩ An được đặt tại số 24 đường số 1, khu nhà ở Đường sắt Dĩ An, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dĩ An là thành phố có vị trí "vàng" của Bình Dương do tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, có nhiều công trình kết nối vùng đi qua như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1K, cầu Đồng Nai, Bến xe Miền Đông mới, khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng Tổng đại lý thứ hai tại tỉnh Bình Dương đặt tại số 993 Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. TP. Thủ Dầu Một là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bình Dương, nằm trong chùm đô thị của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh 30 km, cách TP. Biên Hòa (Đồng Nai) 30 km. Thủ Dầu Một có các đầu mối giao thông huyết mạch của tỉnh Bình Dương, của khu vực Đông Nam Bộ và của cả nước chạy qua như: quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), Mỹ Phước – Tân Vạn... tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mọi mặt của thành phố.

Văn phòng Tổng đại lý tại Bình Dương đi vào hoạt động sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng tại địa phương và các tỉnh lân cận cũng như mang đến cho khách hàng sự thuận tiện hơn khi giao dịch với Fubon Life Việt Nam. Bà Lo Mei–Fang - Tổng giám đốc của Fubon Life Việt Nam, chia sẻ: “Việc khai trương 2 văn phòng tổng đại lý tại 2 thành phố trọng điểm của tỉnh Bình Dương nằm trong chiến lược dài hạn của chúng tôi nhằm cung cấp những sản phẩm bảo hiểm với dịch vụ chất lượng cho bà con địa phương. Tôi tin rằng, đây sẽ trở thành điểm đến đáng tin cậy trong việc mang đến những giải pháp bảo vệ, tích lũy tài chính ưu việt cho khách hàng và gia đình trên mọi hành trình của cuộc sống. Không chỉ nỗ lực trong các hoạt động kinh doanh, Fubon Life Việt Nam cũng luôn chú trọng các công tác từ thiện hướng về cộng đồng”.

Nhân dịp khai trương, Fubon Life Việt Nam dành tặng 20 suất quà là xe đạp và tập vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một và Trường tiểu học Tân Đông Hiệp B, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tổng trị giá 20 triệu đồng, tiếp tục hành trình lan tỏa thông điệp “Chắp cánh ước mơ tuổi thơ”, nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, đặc biệt là cho trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước./.