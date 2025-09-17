Giá chung cư vẫn duy trì đà tăng trong 8 tháng năm 2025

(TBTCO) - Trong 8 tháng năm 2025, thị trường bất động sản bứt phá mạnh mẽ. Tính chung trên cả nước, giá đất tăng 44%, giá chung cư tăng 42% so với quý I/2024.

Giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô giữ nhịp tích cực, thị trường bất động sản cũng cho thấy những điểm sáng. Trong 8 tháng năm 2025, cả nước ghi nhận 3.543 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, số doanh nghiệp quay lại hoạt động là 3.372 doanh nghiệp - mức tăng trưởng ấn tượng, lên tới 811% so với cùng kỳ năm ngoái, phần nào phản ánh sự tự tin của doanh nghiệp về triển vọng thị trường.

Giai đoạn khó khăn trước đó đã khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Việc các doanh nghiệp quay trở lại cho thấy giai đoạn “thanh lọc” có thể đã qua, những doanh nghiệp còn lại có năng lực và khả năng thích ứng tốt hơn, hoặc đã tái cấu trúc thành công.

Trong 2 năm qua, giá bán bất động sản phổ biến (tính chung trên cả nước) vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản tháng 8/2025 chịu ảnh hưởng khá nhiều của các yếu tố mang tính mùa vụ. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 8 qua, lượng tin đăng bất động sản chỉ tăng nhẹ tại TP. Hồ Chí Minh, trong khi mức độ quan tâm giảm hoặc đi ngang ở hầu hết các loại hình, khu vực do ảnh hưởng của giai đoạn trước "tháng Ngâu" (tháng 7 âm lịch), kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và các sự kiện lớn trong tháng.

Xét về loại hình, trong 8 tháng năm 2025, phân khúc đất nền dự án ghi nhận tăng trưởng tốt nhất cả về mức độ quan tâm (tăng 40%) và lượng tin đăng (tăng 17%). Trong khi đó, các loại hình khác như chung cư, nhà riêng, đất nền sụt giảm 3 - 8% về mức độ quan tâm và tăng 5 - 10% về lượng tin đăng.

Trong 2 năm qua, giá bán bất động sản phổ biến (tính chung trên cả nước) vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình, trong đó tăng mạnh nhất là đất - tăng 44% so với quý I/2024 và chung cư - tăng 42%. Các loại hình khác gồm nhà riêng, đất dự án và nhà mặt phố tăng lần lượt 28%, 14% và 1% trong cùng giai đoạn.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, giá bán bất động sản duy trì đà tăng do chính sách tiền tệ linh hoạt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nguồn cung sơ cấp khan hiếm tại các đô thị lớn và niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng giá trong tương lai. Điều này cho thấy, bất động sản vẫn là kênh đầu tư và tích sản hấp dẫn, nhưng cũng đặt ra thách thức về khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình thấp. Xu hướng này có thể tiếp diễn nếu các nút thắt về pháp lý và nguồn cung chưa được tháo gỡ triệt để.

Đất và chung cư là những loại hình vẫn ghi nhận đà tăng giá bán trong 2 năm qua. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Về giá bất động sản cho thuê (tính chung trên cả nước), dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, giá thuê gần như đi ngang ở hầu hết các loại hình cho thuê trong suốt 2 năm qua, chỉ nhích lên ở nhà mặt phố với mức tăng 7%.

Trong tháng 8/2025, thị trường cả nước ghi nhận mức độ quan tâm tăng ở các loại hình bất động sản cho thuê, với mức tăng 4% so với tháng 7. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu thuê nhà trọ mùa tựu trường tăng tới 45% so với tháng trước.

Trong tháng 8/2025, mức độ quan tâm tới nhà trọ cho thuê tại Hà Nội tăng gấp đôi so với tháng liền trước. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Cụ thể, tại Hà Nội, mức độ quan tâm tăng 12% đối với bất động sản cho thuê trong tháng 8/2025, trong khi mức độ quan tâm bất động sản bán giảm 6%. Lượng tin đăng cả bất động sản bán và cho thuê trên Batdongsan.com.vn đều giảm nhẹ ở mức 7%.

Xét cụ thể từng loại hình, không khó hiểu khi nhà trọ là loại hình nổi bật nhất trong tháng 8/2025, tăng vọt 100% về mức độ quan tâm và 36% về lượng tin đăng so với tháng liền trước, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm nhà trọ của sinh viên nhập học tại các trường đại học, cao đẳng ở Thủ đô. Ngoài nhà trọ, mức độ quan tâm đối với loại hình chung cư cho thuê cũng tăng 4% so với tháng 7.

Tương tự diễn biến tại thị trường Hà Nội, trong tháng 8/2025, thị trường TP. Hồ Chí Minh (cũ) cũng ghi nhận nhà trọ là loại hình tăng trưởng nổi bật với mức độ quan tâm tăng 30% so với tháng 7. Với bất động sản bán, đất nền là loại hình duy nhất có sự tăng trưởng - tăng 2% về mức độ quan tâm so với tháng liền trước.