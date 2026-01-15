(TBTCO) - Với tổng vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng, dự án Sân golf Đak Đoa vừa chính thức được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư, mở ra kỳ vọng hình thành một tổ hợp dịch vụ – du lịch chất lượng cao tại khu vực phía Đông tỉnh. Dự án không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong thu hút dòng vốn tư nhân vào Gia Lai, mà còn được kỳ vọng tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế, dịch vụ và du lịch địa phương trong giai đoạn tới.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, dự án Sân golf Đak Đoa đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó và hoàn tất quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư và đấu thầu. Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex, có trụ sở tại Hà Nội, là đơn vị được lựa chọn thực hiện dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là khoảng 230 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư và được góp bằng tiền mặt theo tiến độ. Phần còn lại, khoảng 920 tỷ đồng, tương đương 80%, được huy động từ các tổ chức tín dụng để triển khai dự án theo lộ trình đã đăng ký. Cơ cấu vốn này cho thấy dự án có quy mô lớn, đòi hỏi năng lực tài chính và khả năng huy động vốn ổn định trong dài hạn.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ quý I/2026 đến quý IV/2029. Giai đoạn từ quý I/2026 đến quý III/2029 tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư và xây dựng, quý IV/2029 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn các dự án dịch vụ - du lịch quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Việc chấp thuận dự án Sân golf Đak Đoa được đánh giá là bước cụ thể hóa chủ trương thu hút đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch chất lượng cao của Gia Lai. Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mới mà còn góp phần mở rộng chuỗi dịch vụ đi kèm như lưu trú, thương mại, ẩm thực, qua đó tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai cũng giao rõ trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan trong việc rà soát thủ tục đất đai, xác định giá trị tài sản gắn liền với đất, giám sát quá trình triển khai nhằm đảm bảo dự án tuân thủ đúng quy hoạch, pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường và an ninh trật tự. Nhà đầu tư được yêu cầu triển khai dự án đúng mục tiêu, tiến độ; không chuyển nhượng dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn vốn trong suốt quá trình thực hiện./.