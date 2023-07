(TBTCO) - Do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa Việt Nam - Vương quốc Anh giảm nhẹ 0,6%. Tuy nhiên, theo Bộ Công thương, với việc Anh gia nhập Hiệp định Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), hàng xuất khẩu Việt Nam có cơ hội gia tăng xuất khẩu vào thị trường tiềm năng này

Ông Nguyễn Cảnh Cường - Tham tán Công sứ Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh cho biết, 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 2,66 tỷ USD, giảm 0,6%. Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Anh chỉ đạt gần 2,36 tỷ USD, giảm nhẹ 0,9% so cùng kỳ năm 2022. Việt Nam thặng dư thương mại hơn 2,05 tỷ USD.

Nhu cầu nhập khẩu hàng hóa vào thị trường Anh rất lớn, tuy tổng kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ nhưng nhiều mặt hàng Việt Nam được ưa chuộng và có mức tăng trưởng cao từ đầu năm đến nay.

Gia tăng cơ hội xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Anh. Ảnh: TL

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Anh tăng trưởng, dẫn đầu tốc độ tăng lần lượt là: giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 118,3%; sản phẩm từ cao su 42,9%; điện thoại và linh kiện các loại tăng 38,4%; rau quả tăng 31,5%; hạt điều tăng 9,6%; giầy dép các loại tăng 7,1%, sản phẩm chất dẻo tăng 3,6%.

Ông Cảnh Cường cho biết thêm, thị trường Anh khá lớn (khoảng 68 triệu dân), nhu cầu đa dạng (cộng đồng người gốc Á hơn 5,5 triệu người). “Anh đã có cam kết mở cửa thị trường mới (ngoài cam kết trong UKVFTA) cho một số sản phẩm Việt Nam khi gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó có hạn ngạch thuế quan đối với gạo thơm, cá ngừ, cá xa, mật ong. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu những sản phẩm nêu trên sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh trên thị trường Anh.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, nhiều kỳ vọng đặt ra đối với xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang thị trường Anh, khi Anh đã tham gia CPTPP, bởi thời gian qua, thương mại song phương Việt Nam - Anh tăng trưởng khá tích cực dù có những khó khăn do tình hình kinh tế chung toàn cầu. Trong đó, nhờ UKVFTA, doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm, dệt may, giày da, thiết bị linh kiện điện tử, đồ gỗ… sang Vương quốc Anh trên cơ sở ưu đãi thuế quan theo hiệp định.

Bên cạnh những cơ hội, thách thức đặt ra đối với hàng hoá xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Anh cũng khá nhiều. Nguyên nhân do thương mại quốc tế có xu hướng suy giảm khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và xung đột địa chính trị leo thang; nhu cầu thị trường giảm do lạm phát cao và người dân thắt chặt chi tiêu; đồng Bảng mất giá so với USD và VND khiến rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tăng.