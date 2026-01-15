Giá vàng hôm nay ngày 15/1: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh

(TBTCO) - Giá vàng trong nước rạng sáng 15/1 tăng mạnh tại nhiều thương hiệu, đưa mặt bằng giao dịch lên vùng 161 - 163,5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục bứt phá lên vùng 4.600 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Theo khảo sát của phóng viên, rạng sáng ngày 15/1, giá vàng miếng trong nước đồng loạt tăng mạnh so với phiên trước đó. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC và PNJ, giá mua – bán vàng miếng cùng được điều chỉnh tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên vùng 161,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với rạng sáng ngày hôm qua, mức giá này cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng trong nước tính đến thời điểm sáng ngày 15/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều thương hiệu. Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 157,9 triệu đồng/lượng mua vào và 160,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước ở cả hai chiều giao dịch.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được điều chỉnh lên 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn rạng sáng hôm qua 1,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng nhẫn lên mức cao hơn mặt bằng chung, với 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Phú Quý, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với rạng sáng ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, ghi nhận của phóng viên vào lúc 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), giá vàng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi tăng hơn 40 USD/ounce, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.620 USD/ounce. Với mức giá này, nếu quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, vàng thế giới tương đương khoảng 147 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng miếng SJC trong nước khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà tăng ấn tượng của vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý toàn cầu chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ, khi cả vàng và bạc đồng loạt thiết lập các mức đỉnh mới. Theo giới phân tích, động lực chính đến từ việc lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Cùng với đó, những bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế ngày càng gia tăng cũng thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Trong phiên, giá vàng giao ngay có thời điểm vọt lên 4.634,33 USD/ounce, mức cao nhất từ trước đến nay trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mốc 4.600 USD/ounce. Diễn biến này phản ánh tâm lý lạc quan nhưng cũng thận trọng của nhà đầu tư khi giá đã tăng lên vùng rất cao trong thời gian ngắn.

Nhận định về triển vọng trung hạn, các chuyên gia của HSBC cho rằng, rủi ro địa chính trị leo thang cùng với gánh nặng nợ công toàn cầu ngày càng lớn có thể tiếp tục là lực đẩy quan trọng đối với giá vàng. Theo kịch bản của ngân hàng này, kim loại quý có thể tiến tới vùng 5.050 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng mặt bằng giá cao đồng nghĩa với khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh mạnh hơn trong nửa cuối năm, khi các yếu tố hỗ trợ suy yếu dần.

Ở góc nhìn tương tự, các nhà phân tích của Citibank dự báo giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce ngay trong quý I/2026, trong khi bạc có thể tiến tới ngưỡng 100 USD/ounce. Lý giải cho việc nâng mạnh dự báo, Citibank dẫn ba yếu tố chính gồm rủi ro địa chính trị gia tăng, tình trạng thiếu hụt kéo dài trên thị trường vật chất và những bất ổn mới xoay quanh tính độc lập của Fed.

Dù cả vàng và bạc đều đã lập kỷ lục mới ngay từ đầu năm, Citibank vẫn duy trì quan điểm rằng bạc có thể tiếp tục vượt trội so với vàng trong ngắn hạn. Tuy vậy, về dài hạn, ngân hàng này cho rằng vai trò dẫn dắt của nhóm kim loại cơ bản sẽ ngày càng rõ nét hơn trong bức tranh thị trường hàng hóa toàn cầu.

Trong kịch bản cập nhật mới nhất, Citibank giả định căng thẳng địa chính trị sẽ dần hạ nhiệt sau quý I, kéo theo nhu cầu đối với các kim loại quý suy yếu trong nửa cuối năm.

Trong số đó, vàng được đánh giá là tài sản dễ chịu áp lực điều chỉnh nhất. Ngược lại, các kim loại công nghiệp như nhôm và đồng vẫn được kỳ vọng sẽ có diễn biến tích cực hơn trong nửa cuối năm 2026, nhờ triển vọng phục hồi nhu cầu và các yếu tố cung - cầu thuận lợi hơn.